В Уральске бездомную из леса забрали в центр адаптации (ВИДЕО)

Наталью Теокину, которая год жила в лесу, соцработники увезли в приют для бездомных со всеми её пожитками.

Сегодня утром, 12 октября к Наталье Теокиной приехали работники центра адаптации и медработники, чтобы забрать женщину в приют для бездомных. Однако, Наталья Теокина ехать в приют не спешила.

— Я была уже там, — рассказала корреспондентам «УН» женщина – этой зимой. Там много людей. Женщины меня там обижал, били. Я туда больше не вернусь. Мне там не нравится. Я лучше тут буду жить.

О том, что Наталья Георгиевна была в центре адаптации, рассказал нам и Ерлан Медетов, заведующий отделением центра. По его словам, последний раз Наталья приходила ночевать в январе этого года.

— К нам много бездомных приходит просто переночевать, — рассказал Ерлан Медетов – на одну ночь. Утром они уходят. Вот и Наталья в прошлую зиму приходила несколько раз. Но оставаться в центре женщина не хотела. Мы насильно удерживать никого не можем. Люди могут уйти из приюта в любое время.

Также Ерлан Медетов сообщил, что Наталья Теокина – инвалид второй группы. Ей начисляется пенсия — более 30 тысяч тенге.

— К тому же, — добавил Ерлан Медетов – у Теокиной предпенсионный возраст. Ей необходимо собрать все документы, чтобы получать пенсию по выслуге лет. Мы ей поможем в сборе документов и оформлении пенсии.

«Почему же Вы не хотите поехать в центр адаптации, ведь Вам там помогут?» — спросили мы Наталью Георгиевну. Женщина ответила очень эмоционально, со слезами: «Мне лучше на улице жить, чем там в этой «адаптации»! Там все злые, пьют и воруют у меня деньги и вещи! Мне здесь спокойней»

О том, как и где провести грядущую зиму, Наталья не переживает. Говорит, что уедет к дочери в Новотроицк (Россия – примечание редакции), где её приютят и помогут во всём.

Полдня соцработники и работники полиции уговаривали Наталью поехать в приют. В итоге, женщина собрала все свои нехитрые пожитки в небольшую китайскую сумку и уехала в центр адаптации в машине медпомощи.

Мария Мельникова

видео: Ерсин Мерханов

Нурлыбек Емранов