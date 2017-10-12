В Уральске при столкновении с автобусом погиб водитель мопеда

Водитель автобуса, поворачивая на заправку, не уступил дорогу 32-летнему водителю мопеда.

Трагедия произошла вчера вечером, 11 октября, близ поселка Подстепное.

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, водитель маршрутного автобуса поворачивал налево на АЗС «Нефтэк». При этом он не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе движения водителю мопеда марки «DFMCO».

-Не уступил дорогу и допустил столкновение, — сказали в ДВД ЗКО. — Не приходя в сознание, водитель мопеда 1985 года рождения, житель поселка Подстепное, скончался на месте аварии.

В настоящее время расследование ведет Теректинский РОВД.

Екатерина ЛИТВЯКОВА