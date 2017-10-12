В Уральске у продавцов сотовых телефонов изъяли украденные сотовые (ФОТО)
10 октября в 11.30, в районе ТД «Колос», полицейские вместе с отрядом особого назначения провели проверку точки продажи сотовых телефонов.
В результате проверки было изъято 17 б/у телефонов, предположительно украденных, и составлено 17 протоколов административных нарушений по статье 463, ч.1 — «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения.»
Нерадивым продавцам грозит штраф в размере от 15 до 25 МРП, с конфискацией нелегального товара. В настоящий момент ведется досудебное расследование.
Нана ИКСАНОВА, фото Рауль УПОРОВ
А что это наша полиция вздумала поработать?
Да и не только в Колосе, но и рядом слева от входа в колос, полно бутиков, вход в которые с улицы, продают б/у телефоны!
Пусть еще проверит точки продаж в ТД Урал на Курмангазы, 0 этаж;
ТЦ City Center, 1 этаж; Атриум, 1 этаж; ТД На театральной;
ТД Азиза;
В этих точках кишма кишит, б/у телефонов, сюдя по всему большинство которых краденные!
как это предположительно ворованных??? человек не обязан кому-либо доказывать свою невиновность и также происхождение своих вещей ( в данном случае телефонов ). Какая-то «акция» —— 37 год ???