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Опубликовано: Чт, Окт 12th, 2017
797 ЗКО / Картина дня

В Уральске у продавцов сотовых телефонов изъяли украденные сотовые (ФОТО)

10 октября в 11.30, в районе ТД «Колос», полицейские вместе с отрядом особого назначения провели проверку точки продажи сотовых телефонов.

В результате проверки было изъято 17 б/у телефонов, предположительно украденных, и составлено 17  протоколов административных нарушений по статье 463, ч.1 — «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения.»

Нерадивым продавцам грозит штраф в размере от 15 до 25 МРП, с конфискацией нелегального товара. В настоящий момент ведется досудебное расследование.

Нана ИКСАНОВА, фото Рауль УПОРОВ

2 комментария
  1. народ says:
    12 октября 2017 в 11:59

    А что это наша полиция вздумала поработать?
    Да и не только в Колосе, но и рядом слева от входа в колос, полно бутиков, вход в которые с улицы, продают б/у телефоны!
    Пусть еще проверит точки продаж в ТД Урал на Курмангазы, 0 этаж;
    ТЦ City Center, 1 этаж; Атриум, 1 этаж; ТД На театральной;
    ТД Азиза;
    В этих точках кишма кишит, б/у телефонов, сюдя по всему большинство которых краденные!

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  2. кайрат says:
    12 октября 2017 в 12:57

    как это предположительно ворованных??? человек не обязан кому-либо доказывать свою невиновность и также происхождение своих вещей ( в данном случае телефонов ). Какая-то «акция» —— 37 год ???

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