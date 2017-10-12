В Уральске у продавцов сотовых телефонов изъяли украденные сотовые (ФОТО)

10 октября в 11.30, в районе ТД «Колос», полицейские вместе с отрядом особого назначения провели проверку точки продажи сотовых телефонов.

В результате проверки было изъято 17 б/у телефонов, предположительно украденных, и составлено 17 протоколов административных нарушений по статье 463, ч.1 — «Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения.»

Нерадивым продавцам грозит штраф в размере от 15 до 25 МРП, с конфискацией нелегального товара. В настоящий момент ведется досудебное расследование.

Нана ИКСАНОВА, фото Рауль УПОРОВ