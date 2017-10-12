В Уральске у женщины, проживавшей в лесу, нашлась дочь

Дочь Натальи Теокиной живёт в Уральске, в районе Куреней. Но забирать маму к себе она не собирается.

По словам полицейских, которые посетили дочь Натальи Теокиной, найденной в лесу, общаться она с мамой не хочет, забирать её из приюта не планирует. Причины такого поведения не уточняются.

С Еленой Теокиной, дочерью женщины, проживавшей год в лесу, корреспонденты «УН» планируют встретиться в ближайшее время.

Власти города сообщают, что Наталья Теокина сейчас находится в Центре адаптации для бездомных. Там она прошла медицинское обследование. Состояние здоровья медики оценили как удовлетворительное.

— Наталья у нас помылась, — рассказал заведующий отделением Центра Ерлан Медетов, – мы её накормили. Сейчас она размещена в приюте. Наши работники выдали ей одежду.

По словам Ерлана Медетова, Наталья сейчас сожалеет, что долго отказывалась ехать в приют.

Мария Мельникова