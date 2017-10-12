В ЗКО полиция арестовала по подозрению в жестоком убийстве 17- летнего инвалида

По словам матери ребёнка, никакой доказательной базы, кроме шутливой переписки с другом в социальных сетях у полиции не имеется. Несовершеннолетнего пытали физически и психологически. Сегодня в суде продлили арест парня.

14 июня этого года «УН» писала про убийство в первом дачном поселке ( садовое товарищество «Ёлочка – прим. ред), которое произошло в ночь с 13 на 14 июня. Тогда пресс-служба полиции сообщала, в ту ночь на даче застрелили парня 1996 года рождения, причем с особой жестокостью. Пользователи сети отметили, что после убийства в районе дач было рекордное скопление силовиков. Дачники строили предположения: убитый парень занимался сезонным заработком, продавая там же, на въезде в поселок, арбузы и убили его для того, чтобы завладеть его кассой.

Неудачная шутка

Сегодня в редакцию «УН» обратилась Жанна Хизреева. По подозрению в убийстве продавца арбузов задержали её сына, 17-летнего инвалида детства 1 группы, Даниила Романова.

— Когда произошло это убийство, мы, конечно же услышали про это, потому что мы сами живем на дачах, — рассказывает Жанна Хизреева. – Но мы особо не обратили на это внимание, сами понимаете, работаем, заняты.

По словам женщины, 25 июня, спустя почти две недели после происшествия, полиция забрала ее несовершеннолетнего сына прямо с остановки и поместила его в изолятор.

— Полицейские решили, что мой сын виновен, исходя из его переписки с другом, — рассказывает Жанна Хизреева. – Он написал своему другу детства в социальной сети «ВКонтакте», что он убил человека, после чего тут же написал, что пошутил. Его друг испугался и вызвал полицию, сообщив, что знает убийцу парня на дачах.

Со слов женщины, при обыске в их доме не было найдено ни окровавленной одежды сына, ни обреза, из которого, по версии полиции стреляли в 21-летнего парня.

— У нас дома даже не было удочек, не говоря уже об охотничьих обрезах, — с дрожью в голосе рассказывает женщина. – В тот день мой сын был дома. Он участвовал в местном рэп-баттле, выиграл его и готовился к новому этапу. У нас есть переписка, с его старшими товарищами по рэп-баттлу, у которых он спрашивал совета по написанию стихов. При этом четко видно, что мой сын в момент убийства переписывался и сидел в Интернете с компьютера. Но разве полицейским что-то докажешь?

Бери на себя, или сдохнешь

По словам женщины, в полиции, ее сына заставляли подписать признательные показания.

— В полиции сына избивали, приставляли к нему автомат, пугали, — с ужасом в голосе рассказывает женщина. – А еще все пытки они снимали на камеру. Ему следователь Данияр Шуиншалиев так и сказал: ты или на себя возьмешь на себя убийство или ты сдохнешь здесь. После этих слов, с сына начали стягивать шорты. Тогда он сказал, что лучше ему и впрямь умереть, чем испытывать унижение и пытки.

Единственное, что по мнению матери Даниила Романова спасло ее сына от более жестоких издевательств то, что он успел выкрикнуть ,что он несовершеннолетний.

— Полицейские быстро удалили все видео с унижениями и инициировали арест моего сына, — рассказывает Жанна Хизреева. – И вот по сей день сына держат в СИЗО.

По словам Жанны Хизреевой, издевательства над Даниилом Романовым продолжилось в СИЗО.

— Приблизительно в конце августа к нему пришли в СИЗО два следователя и положили перед ним 8 листов с признательными показаниями, которые они сами написали и предложили ему подписать их, — рассказывает Жанна Хизреева. – Он отказался, сказал, что суд во всем разберется. Тогда эти следователи спросили, не боится ли он, что с его братишкой что-то случится на соревнованиях, не боится ли, что у отца тормоза откажут и он умрет в аварии. Сын сказал, что ничего не боится. Тогда они сказали, что завтра какие-нибудь отморозки изнасилуют его девушку Кристину.

От угроз, к действиям

По словам женщины, после того, как следователи ушли, к нему приходили другие сотрудники полиции и сообщили, что его мама умерла.

— Сын не выдержал и на эмоциях устроил погром в камере, — со слезами на глазах рассказывает Жанна Хизреева. – Тогда его еще раз избили. Сокамерник посоветовал ему « не рыпаться», ведь у него остались в живых братья и отец.

Когда живая и здоровая женщина пришла на свидание к парню, у него случился шок. После этого, по словам женщины, угрозы полиции начали вновь сбываться – отказали тормоза на машине супруга.

— Муж поехал в Актобе и на половине дороги у него стали отказывать тормоза, — рассказывает она. – Тогда он чудом выжил, и уже после узнал, что кто-то открутил болты в его машине.

« Этого просто быть не может».

Мама 17-летнего Даниила Романова в недоразумении, как глупая шутка сына с другом обратилась в настоящую акцию против их семьи.

— Погибшего Ильнура Габдрахимова мой сын не знал, — рассказывает Жанна Хизреева. – У них между собой не было никаких отношений.

Со слов свидетелей ,Жанна Хизреева приблизительно знает, что случилось в тот день на второй дачной.

— Свидетель по делу сообшил, что он и еще один его друг, вместе в Ильнуром Габдрахимовым совместо пили на даче, — рассказывает она. – Причем выпили они досточно много, даже экспертиза показала, что у них была тяжелая степень опьянения. Приблизительно в половине первого ночи мимо них проходили двое русских парней и тогда сам погибший Ильнур начал с ними конфликтовать на национальной почве. Потом ребята ушли и через полчаса и подъехали на машине, застрелили Ильнура, а двое парней успели убежать. Потом эти двое уехали.

На сегодняшний день Жанна Хизреева написала заявление по факту пыток в антикоррупционную службу по ЗКО и в прокуратуру области.

Заместитель прокурора области Александр Цуранков кратко прокомментировал, что жалоба от Жанны Хизреевой принята и сейчас они работают по ней. В ДВД ЗКО ситуацию не комментируют.