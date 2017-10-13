20-летие с момента подписания договора по Карачаганаку отмечает компания КПО б.в.

Сегодня компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» проведет в стенах Казахского драмтеатра торжественное мероприятие по поводу 20-летия подписания договора о разделе продукции (СРП) на Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении. Торжество завершится праздничным ужином в ресторане «Салтанат Сарайы».

Правительство Казахстана и Консорциум иностранных компаний Shell, Eni, Шеврон и НК «Лукойл» подписали договор о разделе продукции 18 ноября 1997 года сроком на 40 лет. На СРП сразу же был наложен гриф «секретно», поэтому детальное содержание договора в казахстанском обществе остается неизвестным.

За прошедшие 20 лет оператор Карачаганакского проекта компания «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО б.в.) добыла из недр Карачаганака свыше 187 млн. тонн нефти и 237 млрд. кубометров газа. Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд. тонн, газа – 1,35 трлн. кубометров.

С момента подписания договора СРП возникли разговоры о его проигрышном характере для Казахстана. Все риски проекта переложены на правительство Казахстана, утверждали эксперты. По СРП, после начала коммерческой добычи на месторождении все доходы, в первую очередь, шли на возмещение понесенных инвестором затрат, а государство начнет получать свою долю лишь тогда, когда эти затраты будут полностью компенсированы.

В начале 2000-х годов разразился международный скандал «Казахгейт». В США Министерством юстиции было открыто судебное преследование американского гражданина Джеймса Гиффена — советника Президента Казахстана Н. Назарбаева. Гиффен был обвинен в даче многомиллионных взяток высшим чиновникам Казахстана при подписании договоров американскими компания о разработке месторождений Карачаганак и Тенгиз.

В 2010 году Н. Назарбаев подверг острой критике деятельность инвесторов, работающих в режиме СРП: “Ничего за 10 лет там не сделано. Сидят, как собака на сене, и ждут, когда по большой цене продадут. Нужно, если не делали ничего, вернуть государству. Или заставить взять кредиты”.

После президентского поручения Минфин проанализировал действующие контракты по СРП. Результаты проверки председатель Налогового комитета Минфина Даулет Ергожин огласил в середине февраля: “Есть определенные вопросы к самому оформлению договоров, есть правовые вопросы к законности заключения отдельных контрактов”. Господин Ергожин отказался назвать соглашения, которые вызывают сомнения. Однако, выступая в парламенте на обсуждении нового законопроекта “О недрах и недропользовании”, министр энергетики и минеральных ресурсов Сауат Мынбаев заявил, что из числа старых крупных контрактов не соответствуют нормам текущего Налогового кодекса только договора по Кашагану, Карачаганаку и Тенгизу. “Остальные недропользователи облагаются налогами уже в соответствии с новым законодательством”, — сообщил министр.

В декабре прошлого года министр энергетики Канат Бозумбаев заявлял, что Казахстан недополучает миллиарды долларов от этого проекта.

В апреле 2015 года Министерство энергетики сообщило о разногласиях с партнерами по Карачаганакскому проекту, объяснив, что спор связан «с калькуляцией доли по разделу продукции».

«Мы считаем, что определённое время недополучали долю республики. На наш взгляд, методология, по которой подрядчики считают свою долю и долю республики, не совсем справедлива, и не соответствует соглашению о разделе продукции. Мы будем отстаивать свою позицию до конца, потому что это народные деньги, народные недра, нравится это кому-то или нет», – сказал Канат Бозумбаев в интервью СМИ.

Министерство энергетики, в соответствии с условиями контракта, обратилось в международный арбитраж в Стокгольме.