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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
112 ЗКО / Картина дня

Алиментщикам в ЗКО напомнят о задолженностях через SMS

Такой способ напоминания уже начал работать – семь должников частично выплатили алименты на сумму свыше 600 тысяч тенге.

Иллюстративное фото.

 

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на мобильные телефоны должников рассылаются SMS с текстом: «Балаңды ұмытпа — алиментті төле!», «Вспомни о ребенке – заплати алименты».

Кроме этого, в сообщении указываются размер, период задолженности и предупреждение об административной и уголовной ответственности.

Первые результаты от такого способа напоминания алиментщикам о долгах — семь должников частично погасили имеющуюся задолженность на сумму 625 000 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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