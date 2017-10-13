Алиментщикам в ЗКО напомнят о задолженностях через SMS

Такой способ напоминания уже начал работать – семь должников частично выплатили алименты на сумму свыше 600 тысяч тенге.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на мобильные телефоны должников рассылаются SMS с текстом: «Балаңды ұмытпа — алиментті төле!», «Вспомни о ребенке – заплати алименты».

Кроме этого, в сообщении указываются размер, период задолженности и предупреждение об административной и уголовной ответственности.

Первые результаты от такого способа напоминания алиментщикам о долгах — семь должников частично погасили имеющуюся задолженность на сумму 625 000 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА