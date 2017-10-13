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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
48 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Амире Ерлановой из ЗКО нужны деньги на дорогостоящее лечение

У Амиры очень сложный диагноз – внутриутробная пневмония, гидроцефалия, бульбарный синдром. Сейчас ей жизненно необходимы отсасыватель жидкости и кислородный аппарат.

За помощью в благотворительный фонд «Жулдыз» обратились родные Амиры Ерлановой. Со дня своего рождения, 29 мая, девочка еще не доехала до дома в поселок Жангала. Малышка с мамой переезжают из одной больницы в другую: месяц — в реанимации, потом — Перинатальный центр, детская областная больница в Уральске. Сейчас малышка находится в 1-ой городской больнице в Астане.

У Амиры – внутриутробная пневмония, гидроцефалия, бульбарный синдром (это заболевание, вызванное изменением деятельности или поражением некоторых отделов головного мозга, провоцирующих нарушение работы органов рта или глотки – прим. «УН»). Амира не может самостоятельно дышать и глотать. Кормят ее через зонд, который вставлен в нос. По словам врачей, ее сильное сердечко крепко бьется и сопротивляется всем болячкам.

Через несколько дней Амира с мамой вернутся домой. Врачи сделали все, что смогли.

Теперь – уход дома. Но без отсасывателя жидкости и кислородного аппарата девочка не проживет и дня. Все сбережения молодой семьи ушли на бесконечные поездки по врачам. Сами они не могут приобрести эти жизненно важные аппараты для своей дочери. Дома, в далеком поселке, кроху ждут прадед, дедушка и родственники, которые надеются на чудо.

Как помочь Амире:

кнопка «Помощь» — онлайн-платеж на сайте фонда,

терминалы КИВИ и КАССА-24, операторы ХАЛЫК БАНКА,

благотворительные боксы в супермаркетах,

Наши реквизиты:

БИН 091240007538, БИК: NURSKZKX

Р/с: KZ4284914KZ005764048 КОД 18

Филиал АО Нурбанк г. Уральск

менеджер БФ «Жулдыз» Идрисова Данара, тел. 8-702-723-45-11

Телефон мамы Амины: 8-775- 361-99-45

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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