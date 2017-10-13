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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
249 ЗКО / Картина дня

Антикоррупционное ведомство по ЗКО возбудило уголовное дело по фактам пыток в отношении 17-летнего инвалида

 

Уголовное дело возбуждено по статье 146, части 2, пункта 1 УК РК « Пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

— По жалобе Хизреевой возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции УВД города Уральска , — сообщает пресс-секретарь антикоррупционной служба по ЗКО  Жанар Карасаева. —  Жалоба поступила 13 сентября текущего года, после чего материл был направлен в ДВД ЗКО. Дело в производстве нашего ведомства находится с 5 октября. Конкретных обвиняемых по данному уголовному делу нет. Мера пресечения не выбрана.

Напомним, что в Уральске, по подозрению в жестоком убийстве арестован 17-летний инвалид 1 группы. Мать парня заявила о пытках в тюрьме и безосновательном аресте.

Об этом можно прочитать здесь: В ЗКО полиция арестовала по подозрению в жестоком убийстве 17- летнего инвалида

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