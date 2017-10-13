Из Круглоозерновского психоневрологического интерната сбежал опекаемый

Василий Омельнюк уже оставил жалобу на пытки в международное бюро по правам человека и сейчас направился в областную прокуратуру. По его словам, он подвергается периодическим побоям со стороны сотрудников учреждения.

37- летний Василий Омельнюк сообщил СМИ, что находится в бегах вот уже двое суток, ему нечего есть, спит он на теплотрассе и ни за что на свете не вернется в интернат, потому что там его бьют.

— Я написал жалобу на имя акима области, и положил на тумбочку, возле кровати, — рассказывает Василий Омельнюк. – Это увидел соцработник по имени Асылбек, побил меня, пинал ногами меня, отобрал письмо.

То, что на теле Василия Омельнюка есть телесные повреждения, подтвердил директор Западно-Казахстанского филиала международнолго бюро по правам человека, Павел Кочетков, в кабинете которого журналист «УН» и встретил Омельнюка.

— Я осмотрел тело Василия Омельнюка и у него красная ссадина возле шеи, — говорит Павел Кочетков.

По словам Василия Омельнюка его претензия состоит в том, что суд заочно лишил его остатка пенсии, в размере 10 тысяч тенге. ( Это остаток от всей пенсии, 70 процентов пенсии идет в счет содержания – «УН»)

— Почему меня не взяли в суд, я не знаю, — говорит Василий Омельнюк. – Я не знаю, правда ли меня лишили пенсии, или ее попросту забирают работники интерната.

Павел Кочетков принял устное заявление от Василия Омельнюка по фактам пыток, поскольку Омельнюк писать не умеет. Также правозащитник направил его к областному прокурору.

В самом интернате для психохроников сообщили, что Василий Омельнюк сбежал с интерната сегодня, в 10 утра.

— Да, Вася у нас сбежал сегодня, — рассказывает заместитель директора интерната Фарзана Искакова. – Мы сообщили в полицию, его ищут санитарки, на машине люди ищут.

По словам Фарзаны Искаковой, Василий Омельнюк не согласен с тем, что у него отобрали пенсию.

— Василий признан недееспособным, через суд, — говорит Фарзана Искакова. – Какая у него может быть пенсия?

Фарзана Искакова опровергает жалобы Василия Омельнюка по поводу пыток.

— Ну кто его будет бить? – говорит женщина. – У нас в основном женщины работают. Разве что опекаемые между собой могут подраться.

По словам замдиректора интерната, Василий Омельнюк был всегда склонен к побегам.

— Перепрыгивает через забор интерната и ходит по магазинам, потом его санитарки возвращают, — говорит она. – У нас вообще частенько опекаемые убегают. Но мы их быстро находим.