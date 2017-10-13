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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
3 Мир

Кортеж президента Монголии пропустил пешеходов

В соцсетях появилось фото остановившегося кортежа президента Монголии Халтмаагийна Баттулги на пешеходном переходе и пропускающего людей, сообщает Сa-news.org.

«В Улан-Баторе действует неписанный закон – пропускать кортежи первых лиц страны. Видимо, Х.Баттулга решил правило изменить», — отмечает издание ARD.

Ранее, Баттулга отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя хурала (парламента) страны и премьер-министра.
Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где когда-то была зимняя квартира монгольского руководителя Юмжагийна Цэдэнбала. На работу глава государства собирается ходить пешком, до нее всего 400 метров.

«Администрация президента надеется, что многие вельможи также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни», — отмечалось в сообщении.

Напомним, кандидат от Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре выборов президента Монголии, который прошел 8 июля 2017 года.
Фото с сайта akipress.org

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