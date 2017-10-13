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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
182 Главная тема / ЗКО / Картина дня

«Лесную» женщину из Уральска не хочет забирать дочь

Дочь Натальи Теокиной рассказала журналистам «УН», почему не хочет общаться с мамой и не поедет к ней в Центр адаптации.

Елена Теокина. Фото из соцсетей.

Корреспонденты «УН» разыскали Елену Теокину. Сейчас женщина проживает в доме своей свекрови в районе Куреней. По словам Елены, про положение Натальи Георгиевны она знает.

— Вчера приходили из полиции, — говорит Елена, – рассказали, что маму из леса забрали, отвезли в «адаптацию». Я участковому сразу сказала, что я туда не поеду. И с мамой общаться не буду!

Как рассказала Елена, сразу после рождения мама оставила её на воспитание бабушке. С бабушкой Елена прожила 15 лет, потом бабушка умерла.

— Мама всю жизнь к нам приезжала на 2-3 дня, — рассказала Елена. – В детстве привозила мне подарки – откупалась от меня, а потом снова уезжала.

Жить на улице Наталья Георгиевна, по словам Елены, начала давно.

— Мы её находили, забирали домой, — рассказывает Елена, – она через несколько дней уходила. Пока отец был живой, он её находил, потом — мы с братом. В последний раз Наталью Георгиевну (так Елена называет свою мать – прим.ред.) с автовокзала забирала моя свекровь года три назад. Но она снова через 3 дня сбежала.

У меня своя семья – муж, годовалый сын. Забирать маму к себе я не хочу, у меня по отношению к ней большие обиды.

Мария МЕЛЬНИКОВА

3 комментария
  1. Народ says:
    13 октября 2017 в 14:45

    Ну и где все сердобольные?
    Обвела старушка всех и ун в том числе

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  2. Lilith says:
    13 октября 2017 в 14:48

    у меня по отношению к ней большие обиды
    —————————————————————

    А вы что-то другое хотели услышать? По-моему и так ясно, что отношений нет (потому что плохие).
    И зачем фото публиковать? Она что, особо опасный преступник, которого все должны знать в лицо?

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  3. ss says:
    13 октября 2017 в 14:56

    УН, вы молодцы, всегда такие очень жизненные темы поднимаете.
    Но вот интересно, а как наши идеологи от власти к этому относятся?
    Не чисто юридически и в рамках нормативно-правовых норм, как они обычно любят выражаться.
    Например, управление внутренней политики, управление молодежной политикой. Эти госструктуры все таки не чисто полицейские функции несут, но и занимаются, если верить их словам, МОДЕРНИЗАЦИЕЙ СОЗНАНИЯ.
    Позвоните этим двум начальникам, пусть дадут экспресс-интервью по данному случаю.
    Вот как быть дочери с такой мамашей в контексте процесса «модернизации сознания», которую с нами проводит управление внутренней политики?
    P.S.
    Извиняюсь, если немного с сарказмом получается вопрос, чесс слово не хотел. Но что поделаешь, если чуйства переполняют…
    Еще раз извиняюсь за излишнюю эмоциональность.

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