«Лесную» женщину из Уральска не хочет забирать дочь

Дочь Натальи Теокиной рассказала журналистам «УН», почему не хочет общаться с мамой и не поедет к ней в Центр адаптации.

Корреспонденты «УН» разыскали Елену Теокину. Сейчас женщина проживает в доме своей свекрови в районе Куреней. По словам Елены, про положение Натальи Георгиевны она знает.

— Вчера приходили из полиции, — говорит Елена, – рассказали, что маму из леса забрали, отвезли в «адаптацию». Я участковому сразу сказала, что я туда не поеду. И с мамой общаться не буду!

Как рассказала Елена, сразу после рождения мама оставила её на воспитание бабушке. С бабушкой Елена прожила 15 лет, потом бабушка умерла.

— Мама всю жизнь к нам приезжала на 2-3 дня, — рассказала Елена. – В детстве привозила мне подарки – откупалась от меня, а потом снова уезжала.

Жить на улице Наталья Георгиевна, по словам Елены, начала давно.

— Мы её находили, забирали домой, — рассказывает Елена, – она через несколько дней уходила. Пока отец был живой, он её находил, потом — мы с братом. В последний раз Наталью Георгиевну (так Елена называет свою мать – прим.ред.) с автовокзала забирала моя свекровь года три назад. Но она снова через 3 дня сбежала.

У меня своя семья – муж, годовалый сын. Забирать маму к себе я не хочу, у меня по отношению к ней большие обиды.

Мария МЕЛЬНИКОВА