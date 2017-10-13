Мы должны извиниться перед родителями — аким ВКО об учебниках по русскому языку

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов считает, что чиновники должны извиниться перед школьниками и их родителями за новые учебники по русскому языку для пятых и седьмых классов. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Зыряновский район, передает Today.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По словам главы региона, он разговаривал с министром МОН РК Ерланом Сагадиевым, так как в книгах присутствуют серьезные пробелы.

«Дети должны знать язык Пушкина, Лермонтова. Но то, что я там прочел, в этом учебнике, это, безусловно, заслуживает очень критической оценки. В самое ближайшее время это будет поправлено. Это будет ликвидировано. Мы должны извиниться перед родителями и прежде всего перед нашими детьми. Я уверен, что в самое короткое время учебники будут заменены», — отметил аким ВКО.

Напомним, в начале сентября родителей по всему Казахстана возмутила новая программа, представленная в книгах по русскому языку для пятых и седьмых классов. В частности, казахстанцы поставили под сомнение необходимость введения в учебный материал для пятиклассников таких фраз, как «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях» и «эмотиконы». Авторы учебников по русскому языку, ответили на критику казахстанцев. На пресс-конференции в Астане педагоги Оксана Опря и Зинаида Сабитова заявили, что новая программа поможет детям подстроиться под жизнь в современном мире и стать активнее в получении знаний.

Также Today.kz пытался разобраться в ситуации со скандальными учебниками по русскому языку, фотографии заданий из которых разлетелись по социальным сетям. О том, как такие пособия могут повлиять на детей, вы можете прочитать здесь.