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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
8 ЗКО / Картина дня

#ПомогиРамилюВидеть

С таким хэштегом в соцсети instagram волонтеры благотворительного фонда «Жулдыз» продолжают акцию сбора денег для оплаты лечения мальчика. Сделайте пожертвование на указанный счёт и передайте эстафету другому человеку, отметив его в своём посте с хэштегом #помогирамилювидеть.

Друзья, огромная просьба — надо ускорить сбор средств для поездки Рамиля к врачам. Его уже 18 октября 2017 года ждет профессор Муньер в офтальмологической больнице в Лозанне (Швейцария). В этой клинике проходит лечение еще один казахстанец- мальчик с таким же диагнозом из Актау.И ему тоже в Актау всем миром собирали деньги.

Рамиль Беркимбаев, 2 года, диагноз – рак глаз, прошел 4 курса химиотерапии в онкоцентре им. Блохина в Москве. Московские врачи предлагают энуклеацию (удаление) правого глаза. Но в мире есть более щадящее лечение, без оперативного вмешательства, без потери глаза, в Швейцарии в Лозанне. Там врачи, применяя локальную терапию, смогли добиться хороших результатов. 1-ый курс лечения (3 месяца) стоит 20 000 франков. Дадим шанс Рамилю увидеть мир.

1.Перечисли деньги на qiwi-кошелек мамы Рамиля (отчетность будем выкладывать в instagram @Help_Ramil и  @Fond_zhuldyz, так что не забудь подписаться).

  1. Загрузи этот пост к себе на страницу.
  2. Отметь НА ФОТО пять друзей, кому ты передаешь эстафету. Друзья, не забывайте ставить хэштег #ПомогиРамилюВидеть и ссылку на @Help_Ramil

Сумма сбора: 21 500 000 тг.

Номер мамы Рамиля Александры:  8 777 194 47 63

Номер QIWI-кошелька:  8 777 194 47 63

Мы приняли эстафету и уже перечислил деньги. Передайте эстафету, для того, чтобы больше людей помогли.

Как помочь другим детишкам:

Кнопка «Помощь» — онлайн-платеж на сайте фонда,

терминалы КИВИ и КАССА-24,операторы ХАЛЫК БАНКА,

благотворительные боксы в супермаркетах,

Наши реквизиты:

БИН 091240007538, БИК: NURSKZKX

Р/с: KZ4284914KZ005764048 КОД 18

Филиал АО Нурбанк г. Уральск

 

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