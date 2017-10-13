Природный газ уральцам обходится в три раза дороже, чем значится в квитанциях

К такому выводу пришёл Хамидулла Кузембаев, пересчитав все свои затраты за пользование природным газом. Мужчина уже написал жалобы в антимонопольное ведомство и прокуратуру, чтобы надзорные органы проверили, насколько законно сформированы тарифы АО «КазТрансгазАймак» на поверку газовых счётчиков.

Возмущение высокими «газовыми» расценками возникло у Хамидуллы Кузембаева в тот момент, когда в «РКЦУ-Уральск» ему предоставили смету расходов, которые предусмотрены на поверку газового счётчика.

Вот они: снятие счётчика на поверку – 1092 тенге, авто-услуги – 1994 тенге, поверка газового счётчика – 1092 тенге, установка прибора учёта на место – 1637 тенге. Итого – 5815 тенге.

Чтобы выяснить, откуда взялись такие расценки, Кузембаев обратился к директору областного филиала «КазТрансгазАймака» Ерлану Ахметову и его заместителю Асылбеку Кайвалиеву.

— Оба руководителя толком не могли мне объяснить, как были сформированы эти расценки на поверку счётчиков, — рассказывает Хамидулла Кузембаев. – Дали смету калькуляции, а она не заверена Агентством по регулированию естественных монополий. Поверка счётчиков очень дорогая! А они мне утверждают, что это рынок, они устанавливают свои расценки в условиях конкуренции. Где у «КазТрансгазАймака» конкуренты, они же монополисты!!! Тут чистая коррупция, прокуратура должна проверять, насколько законно действуют газовики, устанавливая расценки, которые не согласовывают с антимонопольщиками.

Уже дома Кузембаев произвёл расчёты: во сколько обходится рядовому уральцу пользование природным газом.

— В квартире я на своей четырёхкомфорочной плите за год сжигаю газа на 1000 тенге, за техобслуживание этой плиты за тот же год плачу 1084 тенге, — даёт расклад своих газовых затрат мужчина. – Поверка счётчика делается на пять лет – это 5815 тенге, из них на год приходится 1163 тенге. В итоге выходит, что за газ реально в год я плачу 3247 тенге. То есть мои 63 кубических метра газа стоят для меня не 17 тенге за куб, а 53 тенге, то есть в три раза дороже.

Хамидулла Кузембаев написал заявления по поводу газового тарифа сразу в несколько ведомств – департамент агентства по регулированию естественных монополий, городскую прокуратуру и на имя акимов города и области.

— В соседних областях – Актау, Актобе газ стоит вдвое дешевле, чем у нас, – рассуждает мужчина. – А у нас и газ дорогой, и поверка золотая. А в итоге выходит оплата по газу – 53 тенге за куб. Пусть власти с этим разбираются!

Людмила КАЛАШНИКОВА

P.S. Просим руководство АО «КазТрансгазАймак» считать данную публикацию официальным запросом: каким образом рассчитываются расценки на поверку газовых счётчиков? Необходимо ли утверждать смету тарифов на проведение поверки газовых счётчиков в Агентстве по регулированию естественных монополий? Если да. то утверждена ли данная смета тарифов по Западно-Казахстанскому филиалу в Агентстве по регулированию естественных монополий? Возможно ли снижение тарифов на поверку газового счётчика в пределах нашего региона?