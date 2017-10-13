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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
8 ЗКО / Картина дня

Пятница 13: что ты знаешь об ужастиках? Проверь себя! (ТЕСТ)

Один из самых мистических дней года уже наступил! Кто-то относится к этому суеверию с улыбкой, кто-то — с паникой. К Вашему вниманию тест по этому поводу.

Несколько фактов об отношении к «Пятнице 13» в разных странах.

  • В Великобритании существует поверье, что выходить в море 13 числа в пятницу нельзя.
  • В Испании и Португалии именно этот день считается удачным для морских прогулок.
  • В редком кинотеатре США можно встретить сидение под номером 13, 13-й этаж или 13-й номер.
  • Англичане стараются не назначать на этот день операции и не ходят к врачу.
  • Французы избегают компании 13-ти человек, а если именно такое количество человек собралось, то ставят на стол лишние приборы для 14-го гостя.

Нана ИКСАНОВА

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