Пятница 13: что ты знаешь об ужастиках? Проверь себя! (ТЕСТ)

Один из самых мистических дней года уже наступил! Кто-то относится к этому суеверию с улыбкой, кто-то — с паникой. К Вашему вниманию тест по этому поводу.



Несколько фактов об отношении к «Пятнице 13» в разных странах.

В Великобритании существует поверье, что выходить в море 13 числа в пятницу нельзя.

В Испании и Португалии именно этот день считается удачным для морских прогулок.

В редком кинотеатре США можно встретить сидение под номером 13, 13-й этаж или 13-й номер.

Англичане стараются не назначать на этот день операции и не ходят к врачу.

Французы избегают компании 13-ти человек, а если именно такое количество человек собралось, то ставят на стол лишние приборы для 14-го гостя.

Нана ИКСАНОВА