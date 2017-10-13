Пятница 13: что ты знаешь об ужастиках? Проверь себя! (ТЕСТ)
Один из самых мистических дней года уже наступил! Кто-то относится к этому суеверию с улыбкой, кто-то — с паникой. К Вашему вниманию тест по этому поводу.
Несколько фактов об отношении к «Пятнице 13» в разных странах.
- В Великобритании существует поверье, что выходить в море 13 числа в пятницу нельзя.
- В Испании и Португалии именно этот день считается удачным для морских прогулок.
- В редком кинотеатре США можно встретить сидение под номером 13, 13-й этаж или 13-й номер.
- Англичане стараются не назначать на этот день операции и не ходят к врачу.
- Французы избегают компании 13-ти человек, а если именно такое количество человек собралось, то ставят на стол лишние приборы для 14-го гостя.
Нана ИКСАНОВА