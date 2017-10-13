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Опубликовано: Пт, Окт 13th, 2017
5 ЗКО / Картина дня

У лесной женщины нашлась дочь, которая живёт в Уральске

Дочь Натальи Теокиной рассказала журналистам «УН», почему не хочет общаться с мамой и не поедет к ней в Центр адаптации.

Татьяна Теокина полгода жила в лесу, пока её не забрали в Центр адаптации бездомных.

Корреспонденты «УН» разыскали Елену Теокину. Сейчас женщина проживает в доме своей свекрови в районе Куреней. По словам Елены, про положение Натальи Георгиевны она знает. Но категорически не хочет видеться со своей мамой.

(Почему мать оказалась ненужной собственной дочери? Подробности этой истории читайте в следующем выпуске газеты «Уральская неделя»).

Мария МЕЛЬНИКОВА

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