В Швеции и Нидерландах арестовали имущество Казахстана стоимостью более $5 млрд

Судебные исполнители заблокировали акции правительства Казахстана стоимостью около $100 млн в 33 шведских компаниях. Арест наложен и на денежные средства, необходимые для уплаты налогов на дивиденды с этих акций. Такое решение Центральная служба судебных исполнителей Швеции приняла, чтобы исполнить решение Окружного суда Стокгольма от 21 августа этого года, сообщила пресс-служба Ascom-Grup.

В пресс-релизе Ascom-Grup отмечается, что судебные исполнители отклонили запросы Национального банка Казахстана, который хотел вмешаться в процесс как третья сторона и требовал снять арест.

Ранее, 8 сентября, Окружной суд Амстердама также принял в этом деле постановление в пользу Ascom-Grup и разрешил наложить арест на долю Казахстана в голландской компании KMG Kashagan BV стоимостью $5,2 млрд. Казахстан управлял своей долей через фонд «Самрук-Казына».

Кроме того, как следует из коммюнике Ascom-Grup, суд Амстердама разрешил наложить арест на средства Национального республиканского фонда Казахстана, которые переданы в управление голландскому филиалу американского банка BNY Mellon. Арест наложили и на казахстанскую недвижимость на территории Нидерландов.

Компания Ascom-Grup создана в 1994 году. Ее председатель — Анатол Стати. Компания занимается добычей газа и нефти в Казахстане, Судане и Ираке. В Молдове компании, аффилированные Стати, объединены в Stati Holding, которым руководит Габриэл Стати. Деятельность холдинга охватывает разные области экономики: финансы и инвестиции, нефтепереработка, недвижимость, строительство, информационные технологии, фармацевтика, безопасность, развлечения, спорт и другие.

В Казахстане Ascom-Grup c 1999 года занималась разведкой месторождений полезных ископаемых в Боранколь и Толкын.

С 2008 года, убеждены в Ascom Grup, руководство Казахстана начало кампанию по давлению на нее. По данным BNews.kz, в 2008 году финансовая полиция Казахстана возбудила уголовные дела против четырех граждан Молдовы, которые в разные периоды руководили этими компаниями. После этого суд наложил арест на контракты Kazpolmunay и Tolkynneftegaz на разведку и добычу углеводородного сырья, на 100% доли участия в уставном капитале и на все движимое и недвижимое имущество компаний. В 2010 году правительство Казахстана экспроприировало собственность Ascom-Grup. По подсчетам самой компании, ущерб, причиненный группе в результате незаконной экспроприации компаний Kazpolmunay и Tolkynneftegaz, составил $1,5 млрд.

Затем международный трибунал под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма обязал Казахстан выплатить свыше $500 млн семье Стати за нарушение Договора об энергетической хартии из-за потерь инвестиций в компаниях Kazpolmunay и Tolkynneftegaz в Мангистауской области. А Апелляционный суд Стокгольма в конце 2016 года оставил в силе решение Арбитражного суда.

Источник: stanradar.com.