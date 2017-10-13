В Уральске подорожал сжиженный газ

Всего за сутки его цена выросла с 62 до 69 тенге. Из-за чего это произошло ни в управлении энергетике, ни в антимонопольном комитете ответить не смогли.

Буквально несколько дней комментируя ситуацию с дефицитом и дороговизной бензина в области, заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ посоветовал автомобилистам переоборудовать свои машины «под газ». По его словам, это позволит сэкономить деньги на заправки автомобилей.

Однако, уже сегодня пользователи «УН» в соц.сети «Вконтакте» стали публиковать возмущенные отзывы о том, что в области подорожал сжиженный газ: на ряде заправок он стоит 69 тенге, а на некоторых его цена и вовсе превышает 70 тенге.

Корреспонденты «УН» обратились за комментарием в управление энергетики ЗКО. Заместитель руководителя данного управления Куаныш ШАРАФУТДИН ответил, что вопросами их ведомство вопросами формирования цены на топливо не занимается. Он посоветовал обратиться в антимонопольный комитет.

Руководитель антимонопольного комитета Мурат ОСПАНОВ в свою очередь объяснил, что с января 2017 года антимонопольный комитет также не занимается этими вопросами.

Екатерина ЛИТВЯКОВА