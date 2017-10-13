В Алматы осудили заместителя акима Бостандыкского района, передаёт Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

«В ходе проверки прокуратурой города Алматы установлен факт хищения в размере 121,2 млн тенге должностными лицами акимата Бостандыкского района и подрядной организацией ТОО DANIYA Construction», – сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Похищенные бюджетные средства предназначались для ликвидации последствий схода ливневых вод в районе улиц Алмалы, Восточная, Подгорная Бостандыкского района.

В надзорном органе отметили, что договор о государственных закупках не исполнен, работы не выполнены, расчёты с поставщиком произведены на основании подложных документов.

По данному факту прокуратурой города возбуждено уголовное дело по статье 361 «Злоупотребление полномочиями», а в отношении должностных лиц подрядной организации − по статье 189 УК РК «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере».

Приговором суда заместителю акима Бостандыкского района назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. На основании закона об амнистии неотбытую часть наказания суд заменил ограничением свободы с привлечением к принудительному труду в местах, определяемых местными исполнительными органами, на 100 часов в год.

Двум руководителям подрядной организации ТОО DANIYA Construction и ТОО «Саулет Сапа Курылыс» вынесены обвинительные приговоры, по которому последние осуждены от 5 до 6 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.