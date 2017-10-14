Генеральный директор КПО награжден за открытость для прессы. (ФОТООТЧЁТ)

На праздновании 20-летия со дня подписания соглашения о разделе продукции, генеральный директор КПО б.в. Ренато Мароли был награжден несколько раз. Одной из наград стала статуэтка «За прозрачное ведение бизнеса и открытость для прессы».

Вручал награду от имени Казахстанского медиа-сообщества — Олег Червинский, академик «Академии журналистики Казахстана», главный редактор аналитического журнала «Petroleum».

— С первых дней работы в Казахстане, компания КПО приоритетами в своей работе с медиа провозгласила открытость и компетентность. За эти 20 лет в Казахстанских СМИ вышли тысячи статей о деятельности компании, вышли десятки интервью с топ-менеджерами, руководителями компаний, сотни сюжетов на телевидении, десятки медиа-туров. <…> Желаем проекту развиваться такими же темпами. Поступательного движения вперед Карачаганаку, — поздравил компанию г-н Червинский.

Статуэтка «За вклад в развитие медиа-пространства Казахстана» досталась заместителю генерального директора КПО б.в. — Марату КАРИМОВУ.

Юбилейную медаль «25 лет независимости Казахстана» с пояснением «За значительный вклад в становление государственности , укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие РК» вручил господину Мароли аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ.

Рашид ЖАКСЫЛЫКОВ, председатель правления Союза нефтесервисных компаний «КазСервис», наградил Ренато Мароли медалью за вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

Мурат ЖУРЕБЕКОВ, директор ТОО «PSA», которое в 2016 году было определено как Полномочный орган в соглашениях о разделе продукции, зачитал поздравительную речь от министра энергетики РК Каната БОЗУМБАЕВА. Далее — выдержка из поздравления:

«За эти годы Карачаганак стал проектом мирового уровня. Флагманом нефтегазовой отрасли страны, приносящий значительный доход в бюджет Казахстана. Прошдшие 20 лет были сложными, но, вместе с тем, чрезвычайно насыщенными. Коллектив КПО по праву гордится своими успехами и полон решимости выполнить все свои обязательства перед республикой. <…> Хочу отметить особенную значимость Карачаганака для ЗКО. С момента подписания ОСРП компаниями-партнерами, КПО инвестировали свыше 200 миллионов долларов в повышение квалификации местных кадров. <…> На сегодняшний день, КПО инвестировали около 320 миллионов долларов в развитие социальной инфраструктуры региона.»

Впрочем, примеру министра энергетики последовали и представители депутатов от ЗКО Мажилиса, и представители Сената Парламента РК, и акимы Атырауской и Актюбинской областей. Все они не прибыли на торжество, а прислали письменные поздравления, которые зачитали ведущие мероприятия.

Напомним, что 13 октября компания КПО б.в. отметила 20-летие с момента подписания соглашения о разделе продукции. Правительство Казахстана и Консорциум иностранных компаний Shell, Eni, Шеврон и НК «Лукойл» подписали договор о разделе продукции 18 ноября 1997 года сроком на 40 лет. На соглашение сразу же был наложен гриф «секретно», поэтому детальное содержание договора в казахстанском обществе остается неизвестным.

Нана ИКСАНОВА