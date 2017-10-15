Досым Сатпаев — В Кыргызстане уже научились выбирать

В Центральной Азии сложилось две модели политических гонок.

Первая модель, довольно распространенная, это гонка лафетов, когда из президентского дворца сразу на тот свет.

Вторая модель формируется в Кыргызстане, где есть живая гонка живых кандидатов за право занять президентский дворец, который предшественник покинул в полном здравии.

Поэтому то, что происходит в Кыргызстане сейчас возможно в будущем будет определять новую политическую повестку дня для всего нашего региона, так как речь идет об укреплении позиций либеральных ценностей по которым за последние годы был нанесен мощный удар не только в Центральной Азии, но и в других странах мира.

После двух смен власти в 2005 и 2010 годах, многие думали что Кыргызстан ждет судьба Ливии. Но оказалось, что эта страна может стать аналогом реформаторского Туниса. Понятно, что вторая модель гонок более конфликтная и менее предсказуемая, но зато она повышает уровень политической культуры, когда никому в голову не придет мысль сказать: «Народ не готов к демократии». Ведь демократия это постоянное обучение с двойками, тройками и пятерками. И в Кыргызстане уже научились выбирать.

Но остался еще один важный урок демократии. Это научить проигравших публично признавать свое поражение, если проигрыш был в результате честной борьбы. От этого зависит не только политическая стабильность в стране, но дальнейшее повышение уровня политической культуры. А наш ЦИК зря не послал наблюдателей на эти выборы. Может получили бы опыт, как поддерживать легитимность власти не через постоянные референдумы о продлении полномочий президента, а через выборы. Авось и нам этот опыт в будущем пригодится.