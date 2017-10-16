Департамент юстиции по ЗКО задолжал Коллегии адвокатов 40 миллионов тенге

Такая сумма долга «набежала» за 8 месяцев этого года. Последний транш за оказание бесплатной гарантированной юридической помощи населению адвокаты получали в сентябре за январь месяц.

Об этом «УН» сообщил заместитель коллегии адвокатов по Западно-Казахстанской области, адвокат-практик Руслан Шагатаев.

— Департамент юстиции ежегодно выделяет на коллегию адвокатов, приблизительно, 37 миллионов тенге, — говорит адвокат Шагатаев. – Этих денег недостаточно. Чтобы перекрыть все наши гарантированные бесплатные юридические услуги, необходимо 55-60 миллионов тенге. Об этом мы неоднократно говорили Департаменту юстиции, но ответа не последовало, и в этом году на адвокатов вновь выделили 37 миллионов тенге. Мы должны каждый месяц получать по 3 150 000 тенге, но Департамент юстиции постоянно задерживает оплату.

Так, со слов Руслана Шагатаева, в Департаменте юстиции, на сегодняшний день, лежит постановление об оплате бесплатных услуг адвокатов на 24 миллиона тенге. Еще одно постановление на 16 миллионов тенге лежит в коллегии адвокатов по ЗКО. Направлять его в Департамент председатели коллегии пока не видят смысла, так как юстиция не может рассчитаться с предыдущими долгами.

— Такая ситуация сложилась давно, — говорит Руслан Шагатаев. – Мы подозреваем, что, если примут новый закон «Об адвокатской деятельности», согласно которому, адвокаты должны будут оказывать помощь бесплатно, то юстиция попросту спишет этот долг.

Однако в Департаменте юстиции говорят, что никаких долгов перед коллегией адвокатов они не имеют. Об этом они сообщили в ответе на официальный редакционный запрос «УН».

«На сегодняшний день кредиторской задолженности перед коллегией адвокатов ЗКО не имеется, — сообщается в документе за подписью и.о. руководителя Департамента юстиции по ЗКО Хамидуллы Кусдавлетова. – Оплата за оказание гарантированной юридической помощи производится ежемесячно, согласно акту выполненных работ и ежемесячному плану финансирования. Судебные тяжбы между коллегией адвокатов и Департаментом юстиции отсутствуют.».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА