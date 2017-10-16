Почему такой беспорядок, кто отвечает за строительство домов?

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Во дворе дома Мункеулы 107/1 идет строительство многоквартирных домов. Прямо напротив дома строители огородили баскетбольную площадку в котором играли дети. Бетонируют основу нового дома прямо прилегая к этой площадке. Почему забрали у нас часть площадки? И будет ли она восстановлена? С правой стороны дома идет строительство еще одного дома. Они закрыли асфальтированный проезд к дому и выкопали котлован. Забрали тротуар асфальтированный для пешеходов. Альтернативный тротуар и проезд во двор с твердым покрытием не сделали. Сейчас житедям приходится ездить через игровую территорию по грунту. Пешеходы ходят также. Скоро начнутся дожди, будет слякоть. Разве это правомерно? Строители сначала должны построить альтернативную дорогу и тротуар с твердым покрытием. Кто за это отвечает? Куда смотрит отдел строительства при акимате города? Сдали дом по госпрограмме, отчитались, теперь делают неудобства жителям дома.