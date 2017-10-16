Ранее оправданных отчима и пасынка из Уральска вновь признали виновными в тяжелом убийстве

Вердикт о виновности молодых мужчин выносил суд присяжных заседателей. Ранее, другой состав присяжных выносил мужчинам оправдательный приговор. Но прокуратура внесла протест в этот вердикт. Всего было три суда.

Сегодня, в Уральском уголовном специализированном суде вынесли приговор 33-летнему Алексею Хватову и 22-летнему Алексею Калашникову. Мужчины приходятся друг- другу отчимом и пасынком.

По мнению суда и следствия, двое мужчин, в августе распивали спиртное, после чего они стали свидетелями скандала между Светланой Бирюковой и Бериком Имановым. Защищая женщину, Алексей Хватов ударил стеклянной бутылкой Иманова, после чего оставил возле себяБирюкову, якобы насильственно. Продолжив употребление спиртного, к компании из трех человек присоединился некто Казиев, и через время они пошли к Берику Иманову, чтобы проверить его самочувствие. Берик Иманов в это время спал во дворе частного дома. Кроме него, во дворе этого же дома спал гражданин Октанов, а в доме спали хозяева – сожители Крвобокова и Нурмагамбетов.

Как говорилось в приговоре суда, Калашников и Хватов сначала избили Берика Иманова, а затем облили горючим и подожгли его. Иманов скончался в областной клинической больнице.

— Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности в особо тяжком преступлении Хватова и Калашникова, — зачитывал приговор председательствующий Нурлан Губашев. – Назначить наказание для Алексея Калашникова – 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности (колония особого режима – примечание редакции), для Алексея Хватова – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности.

Данный приговор не первый, в жизни Алексея Калашникова и Алексея Хватова.

9 февраля 2017 года в этом же суде, судья Бахыт Ермаханов вынес им аналогичный приговор, только в тот раз Хватова осудили на 19 лет, а Калашникова на 20 лет лишения свободы. Об этом «УН» писали здесь:

В мае этого года апелляционная коллегия нашла ряд нарущений судьей Уголовно-процессуального кодекса, в частности, судья Ермаханов самостоятельно принял рещение о назначении наказания, не слушая мнения присяжных заседателей, не вносил в вопросный лист дополнительные вопросы. Также судья прерывал речи подсудимых, не давая им высказать свое мнение. Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение. Об этом можно прочитать здесь:

В новом составе коллегия присяжных заседателей, под председательством судьи Кайрата Чалкарова вынесла оправдательный вердикт Калашникову и Хватову, посчитав доказательства вины недостаточными. После оправдательного приговора, оба мужчины два месяца пробыли на свободе. Но прокуратура Западно- Казахстанской области внесла протест в вердикт присяжных заседателей, и 21 сентября этого года, Калашникова и Хватова вновь заключили под стражу. Сегодня суд признал мужчин виновным по статье

99 части 2, пункта 3, 5 и 7 УК РК « Убийство лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью , группой лиц по предварительному сговору»

К слову, на одежде Калашникова и Хватова экспертиза не обнаружила горючих веществ. На вещах Калашникова была только его кровь, а на вещах Хватова нашли кровь погибшего Иманова. Тем не менее, Алексей Хватов не отрицает, что дрался с Имановым.

— Да, мы с Имановым и впрямь дрались, но я не поджигал его, зачем мне было это делать?- сказала Хватов, во время допроса в суде.

Основных свидетелей по делу, хозяев дома, где сгорел Берик Иманов, не удалось допросить в суде – во время следствия, они угорели, в своем же доме. На месте их дома строится кафе.

Подсудимые также заявили, что в полиции они были подвергнуты физическим пыткам, их заставляли подписывать признательные показания, а также предоставили в суд ложные сведения о том, что Калашников якобы спрыгнул со второго этажа ДВД ЗКО и находился в бегах.

Журналисту «УН» удалось посмотреть оперативную съёмку сотрудников полиции с места происшествия. Эти и другие подробности самого резонансного дела 2017 года вы можете прочитать в рубрике «Криминал», свежего номера газеты «Уральская неделя».

Акмарал ШАЯХМЕТОВА