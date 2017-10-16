Спортсмены ЗКО стали призерами Чемпионата мира

Серебряную и бронзовую медали выиграли западноказахстанские самбисты на молодежном первенстве мира.

Об этом сообщили в пресс-службе областного Управления физической культуры и спорта.

Чемпионат мира по самбо среди молодежи проходил с 12 по 15 октября в сербском городе Нови-Сад. Около 500 юношей и девушек со всего мира боролись за звания сильнейших самбистов планеты.

В общей сложности, было разыграно 40 комплектов медалей в разных весовых категориях.

— В весовой категории до 48 килограммов западноказахстанский спортсмен Ерасыл БАКЫТ смог добиться «серебряного» успеха, уступив лишь Рустаму Заболотному, самбисту из России, — отметили в облспорте.

Еще один западноказахстанец Армат КАБДОЛОВ выступал в весовой категории до 52 килограммов. Его результат – третье место. Чемпионом в этом весе стал россиянин Харун Тлишев, «серебро» — у Мунхабата Генендарама (Монголия).

Екатерина ЛИТВЯКОВА