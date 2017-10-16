Управление энергетики ЗКО: «Цены на газ нерегулируемые»
В областном управлении энергетики прокомментировали ситуацию с подорожанием сжиженного газа на заправках города.
Вслед за подорожанием бензина в области, на прошлой неделе поднялась цена и сжиженного газа. Так, на прошедшей неделе его стоимость на местных АГЗС увеличилась с 62 тенге до 75 тенге. А на некоторых заправках, в частности на «Нефтэк», в выходные можно было увидеть цену в 85 тенге.
В антимонопольном комитете объяснили, что цены на топливо не регулируются этим ведомством.
— С января этого года мы перестали контролировать формирование цены на газ, — сказал руководитель антимонопольного комитета Мурат ОСПАНОВ.
Между тем, в управлении энергетики рассказали, что в настоящее время в области существуют три аккредитованные газосетевые организации – ТОО «Алау», ТОО «Тауекель» и ТОО «BKKS». И цены на сжиженный газ на заправках этих фирм составляют 63-64 тенге.
— Цены на газ подняли мелкие АГЗС, в том числе и «Нефтэк». Это происходит потому что, они закупают газ самостоятельно – в России или еще где то. Конечно, если они купили его по завышенной цене, то прибавив надбавку за транспортировку, прибыль, получается цена выше, — рассказал начальник отдела развития энергетики Беймбет МУСИН. – Все это контролируется антимонопольным комитетом.
Беймбет Мусин также отметил, что цены на топливо сейчас не регулируемые.
— В наши обязанности не входит контролировать стоимость газа на всех заправках, — сказал он.
Что касается дефицита газа на АГЗС, начальник отдела развития энергетики отметил, что
в настоящее время имеются некоторые проблемы с его поставкой. Но в ближайшее время эти вопросы будут решены.
— Количество автолюбителей, которые решили перейти «на газ» увеличивается. Ежемесячная поставка газа увеличена с 2,7 тысяч тонн до 3 тысяч тонн, — сказал Беймбет Мусин.- За наличный расчет сейчас заправиться газом можно на 15 заправках.
Напомним, что на прошлой неделе, комментируя ситуацию с дефицитом и дороговизной бензина в области, заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ посоветовал автомобилистам переоборудовать свои машины «под газ». По его словам, это позволит сэкономить деньги на заправке автомобилей.
Екатерина ЛИТВЯКОВА
Ну кому щас интересен «начальник отдела развития энергетики Беймбет МУСИН», когда зам Кульгинова Азбаев в качестве ответчика просто никакой, а сам Кульгинов в полной несознанке. Нем как рыба на с/х ярмарке по 700 тенге за килограмм в прошлую субботу.
Дал же уже оценку Президент всем им устроителям бензинового дефицита. В отставку их за халатность!
Или они ждут, когда им уже народ скажет — кет!
Президент как бэ уже дал отмашку на выражение народной воли: «Я объявил Вам выговор, это равносильно освобождению от должности» — сказал он Бозумбаеву.
Или Кульгинов считает, что Президент «погорячился»?
Здравствуйте! А вот как пример регулирования ценообразования у соседей:
«Аким области Бердыбек Сапарбаев выразил свое недовольство проведенным анализом, а также поднял вопрос, касающийся ценообразования на социальный газ.
— Как начинается месяц, у нас возникают проблемы. Население жалуется на отсутствие газа на АГЗС, очереди. Значит, вам не удалось наладить нормальную работу и между вами нет взаимодействия в решении этой проблемы, — упрекнул аким области руководителей управлений, а также представителей компаний, занимающихся поставкой и реализацией топлива. — Второй вопрос связан с ценообразованием. С 15 июля т. г. сжиженный газ реализуется по 49 тенге за литр цене в Актобе и по 51 тенге за литр в районах области. Цены выросли, тогда как расходы, налоговые отчисления, размер заработной платы работников АГЗС остались на том же уровне. Для роста цен должно быть основание.
Подробнее: http://mgorod.kz/nitem/akim-aktyubinskoj-oblasti-poruchil-razobratsya-s-cenoobrazovaniem-na-gaz/
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Это к тому, что у нас в Казахстане ну ни как в США, где в каждом штате свои законы.