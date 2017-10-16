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Опубликовано: Пн, Окт 16th, 2017
203 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Управление энергетики ЗКО: «Цены на газ нерегулируемые»

В областном управлении энергетики прокомментировали ситуацию с подорожанием сжиженного газа на заправках города.

Фото от 14 октября 2017 года

Вслед за подорожанием бензина в области, на прошлой неделе поднялась цена и сжиженного газа. Так, на прошедшей неделе его стоимость на местных АГЗС увеличилась с 62 тенге до 75 тенге. А на некоторых заправках, в частности на «Нефтэк», в выходные можно было увидеть цену в 85 тенге.

В антимонопольном комитете объяснили, что цены на топливо не регулируются этим ведомством.

— С января этого года мы перестали контролировать формирование цены на газ, — сказал руководитель антимонопольного комитета Мурат ОСПАНОВ.

Между тем, в управлении энергетики рассказали, что в настоящее время в области существуют три аккредитованные газосетевые организации – ТОО «Алау», ТОО «Тауекель» и  ТОО «BKKS». И цены на сжиженный газ на заправках этих фирм составляют 63-64 тенге.

— Цены на газ подняли мелкие АГЗС, в том числе и «Нефтэк». Это происходит потому что, они закупают газ самостоятельно – в России или еще где то. Конечно, если они купили его по завышенной цене, то прибавив надбавку за транспортировку, прибыль, получается цена выше, — рассказал начальник отдела развития энергетики Беймбет МУСИН. – Все это контролируется антимонопольным комитетом.

Беймбет Мусин также отметил, что цены на топливо сейчас не регулируемые.

— В наши обязанности не входит контролировать стоимость газа на всех заправках, — сказал он.

Что касается дефицита газа на АГЗС, начальник отдела развития энергетики отметил, что

в настоящее время имеются некоторые проблемы с его поставкой. Но в ближайшее время эти вопросы будут решены.

— Количество автолюбителей, которые решили перейти «на газ» увеличивается. Ежемесячная поставка газа увеличена с 2,7 тысяч тонн до 3 тысяч тонн, — сказал Беймбет Мусин.- За наличный расчет сейчас заправиться газом можно на 15 заправках.

Напомним, что на прошлой неделе, комментируя ситуацию с дефицитом и дороговизной бензина в области, заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ посоветовал автомобилистам переоборудовать свои машины «под газ». По его словам, это позволит сэкономить деньги на заправке автомобилей.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

2 комментария
  1. kommunist says:
    16 октября 2017 в 16:34

    Ну кому щас интересен «начальник отдела развития энергетики Беймбет МУСИН», когда зам Кульгинова Азбаев в качестве ответчика просто никакой, а сам Кульгинов в полной несознанке. Нем как рыба на с/х ярмарке по 700 тенге за килограмм в прошлую субботу.
    Дал же уже оценку Президент всем им устроителям бензинового дефицита. В отставку их за халатность!
    Или они ждут, когда им уже народ скажет — кет!
    Президент как бэ уже дал отмашку на выражение народной воли: «Я объявил Вам выговор, это равносильно освобождению от должности» — сказал он Бозумбаеву.
    Или Кульгинов считает, что Президент «погорячился»?

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  2. Тимур says:
    16 октября 2017 в 16:37

    Здравствуйте! А вот как пример регулирования ценообразования у соседей:
    «Аким области Бердыбек Сапарбаев выразил свое недовольство проведенным анализом, а также поднял вопрос, касающийся ценообразования на социальный газ.
    — Как начинается месяц, у нас возникают проблемы. Население жалуется на отсутствие газа на АГЗС, очереди. Значит, вам не удалось наладить нормальную работу и между вами нет взаимодействия в решении этой проблемы, — упрекнул аким области руководителей управлений, а также представителей компаний, занимающихся поставкой и реализацией топлива. — Второй вопрос связан с ценообразованием. С 15 июля т. г. сжиженный газ реализуется по 49 тенге за литр цене в Актобе и по 51 тенге за литр в районах области. Цены выросли, тогда как расходы, налоговые отчисления, размер заработной платы работников АГЗС остались на том же уровне. Для роста цен должно быть основание.
    Подробнее: http://mgorod.kz/nitem/akim-aktyubinskoj-oblasti-poruchil-razobratsya-s-cenoobrazovaniem-na-gaz/
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    Это к тому, что у нас в Казахстане ну ни как в США, где в каждом штате свои законы.

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