Управление энергетики ЗКО: «Цены на газ нерегулируемые»

В областном управлении энергетики прокомментировали ситуацию с подорожанием сжиженного газа на заправках города.

Вслед за подорожанием бензина в области, на прошлой неделе поднялась цена и сжиженного газа. Так, на прошедшей неделе его стоимость на местных АГЗС увеличилась с 62 тенге до 75 тенге. А на некоторых заправках, в частности на «Нефтэк», в выходные можно было увидеть цену в 85 тенге.

В антимонопольном комитете объяснили, что цены на топливо не регулируются этим ведомством.

— С января этого года мы перестали контролировать формирование цены на газ, — сказал руководитель антимонопольного комитета Мурат ОСПАНОВ.

Между тем, в управлении энергетики рассказали, что в настоящее время в области существуют три аккредитованные газосетевые организации – ТОО «Алау», ТОО «Тауекель» и ТОО «BKKS». И цены на сжиженный газ на заправках этих фирм составляют 63-64 тенге.

— Цены на газ подняли мелкие АГЗС, в том числе и «Нефтэк». Это происходит потому что, они закупают газ самостоятельно – в России или еще где то. Конечно, если они купили его по завышенной цене, то прибавив надбавку за транспортировку, прибыль, получается цена выше, — рассказал начальник отдела развития энергетики Беймбет МУСИН. – Все это контролируется антимонопольным комитетом.

Беймбет Мусин также отметил, что цены на топливо сейчас не регулируемые.

— В наши обязанности не входит контролировать стоимость газа на всех заправках, — сказал он.

Что касается дефицита газа на АГЗС, начальник отдела развития энергетики отметил, что

в настоящее время имеются некоторые проблемы с его поставкой. Но в ближайшее время эти вопросы будут решены.

— Количество автолюбителей, которые решили перейти «на газ» увеличивается. Ежемесячная поставка газа увеличена с 2,7 тысяч тонн до 3 тысяч тонн, — сказал Беймбет Мусин.- За наличный расчет сейчас заправиться газом можно на 15 заправках.

Напомним, что на прошлой неделе, комментируя ситуацию с дефицитом и дороговизной бензина в области, заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ посоветовал автомобилистам переоборудовать свои машины «под газ». По его словам, это позволит сэкономить деньги на заправке автомобилей.

Екатерина ЛИТВЯКОВА