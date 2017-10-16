В Уральске запретят продавать домашние огурчики

В Казахстане ввели запрет на оптовую и розничную торговлю молочными продуктами, зимними заготовками и выпечкой домашнего производства. Эти новые требования минздрава начнут действовать в ЗКО со следующей недели.

— Со следующей недели мы начнём производить закупы, — сообщил и.о. руководителя уральского городского Управления охраны общественного здоровья Мадениет Танауов – в магазинах и торговых домах города. Если товар, приобретённый нашими сотрудниками, будет без соответствующих сертификатов, хозяину торговой точки будет выписано предписание.

В первую очередь продавец должен будет убрать с прилавка товар, на который нет документов. После, в течение десяти дней, хозяину магазина необходимо будет предоставить документы на товар. Если эти условия не будут выполнены, дело будет передано в суд.

Мадениет Танауов подчёркивает, что проверка СЭС коснётся только магазинов, общепитов и торговых домов. Проверки рынков должны будут проводить сотрудники ветеринарных служб.

Мария Мельникова