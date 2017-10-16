Житель Уральска нарисовал первый в городе социальный комикс.

Руслан РАЙМКУЛОВ, создатель комикса, рассказал, что вдохновлялся западными фильмами о жизни в гетто, и в его визуальной истории отражены проблемы социального неравенства, контраст ценностей детей и их родителей.

— Я учился в художественной школе, а при поступлении в институт – выбрал профессию дизайнера. Комиксы попали мне в руки в конце 90-х. «Микки Маус», «Черепашки ниндзя», а потом, в какой-то момент, спрос на подобные издания упал, и их перестали завозить. Да, можно было поступить проще — собрать все свои мысли и изложить их на бумаге в форме обычного рассказа или книги. Но у комикса есть преимущество, ведь у многих людей плохо с воображением, а тут – все наглядно. История, которую я создал – рассказ о Маркусе Симонсе, парне из бедной семьи, типичном подростке, выпускнике средней школы. Центральной темой выступают подростковые переживания и взаимоотношения между подростками и взрослыми, которые отстали от современного мира. Ну и не без подростковой любви, конечно, — смеется Руслан.

Процесс создания, по словам автора, достаточно трудоёмкий. Нарисованный от руки эскиз необходимо сканировать и «раскрасить» через графические программы на компьютере. На создание одной страницы уходит целый день и это при условии, что история и персонажи уже придуманы.

В настоящее время Руслан ждет заказной перевод комикса на английский язык и планирует распространить его через социальные сети.

Прочитать историю можно ЗДЕСЬ (Осторожно! 18+, ненормативная лексика).

Нана ИКСАНОВА