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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
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16 казахстанцев сели в тюрьму за высказывания в соцсетях

Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщила, что с начала 2017 года за высказывания в соцсетях осудили двадцать граждан. Шестнадцать из них отправились в тюрьму, пишет МИА «Казинформ».Подробнее: http://kstnews.kz/news/kazakhstan?node=39485Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.

Издание со ссылкой на КПСиСУ сообщает, что на пять лет лишили свободы человека, который призывал граждан к нарушению целостности и унитарности.

Пятнадцать казахстанцев получили различные сроки от двух до девяти лет лишения свободы, за то что пропагандировали терроризм и призывали к совершению террористических актов.

Двоих нарушителей ограничили в свободе за разжигание межнациональной, межрелигиозной, межрасовой розни.

Одного гражданина оштрафовали на 227 тысяч тенге за оскорбление в социальных сетях.Подробнее: http://kstnews.kz/news/kazakhstan?node=39485Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.

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