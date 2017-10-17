Алексей Дергунов из Уральска стал чемпионом Азии
Уральский байдарочник Алексей Дергунов, выступающий в паре со спортсменом из Южного Казахстана, стал чемпионом Азии.
Об этом только что сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта.
Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых и юниоров проходит в китайском городе Шанхай. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 27-ми стран континента. Среди участников – команды из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и др.
Чемпионат стартовал 15 октября, и продлится он до 18 октября.
— Алексей выиграл «золото» в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, — рассказали в Управлении спорта.
Напарник уральского байдарочника — Евгений Алексеев из Южно-Казахстанской области.
Кроме того, в облспорте отметили, что еще один представитель Уральска — Андрей Ергучев — выиграл бронзовую медаль, выступая в байдарке-четвертке на дистанции 1000 метров.
Справка «УН»
Алексей Дергунов — мастер спорта международного класса, неоднократный призер и чемпион Азиатских игр, участник трех Олимпийских игр.
Андрей Ергучев — мастер спорта международного класса, чемпион Азиатских игр, многократный победитель и призёр регат национального значения, участник Олимпиады в Рио.
Екатерина ЛИТВЯКОВА