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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
97 ЗКО / Картина дня

Алексей Дергунов из Уральска стал чемпионом Азии

Уральский байдарочник Алексей Дергунов, выступающий в паре со спортсменом из Южного Казахстана, стал чемпионом Азии.

Об этом только что сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта.

Чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых и юниоров проходит в китайском городе Шанхай. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 27-ми стран континента. Среди участников – команды из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и др.

Чемпионат стартовал 15 октября, и продлится он до 18 октября.

— Алексей выиграл «золото» в байдарке-двойке на дистанции 200 метров, — рассказали в Управлении спорта.

Напарник уральского байдарочника — Евгений Алексеев из Южно-Казахстанской области.

Кроме того, в облспорте отметили, что еще один представитель Уральска — Андрей Ергучев — выиграл бронзовую медаль, выступая в байдарке-четвертке на дистанции 1000 метров.

Справка «УН»

Алексей Дергунов — мастер спорта международного класса, неоднократный призер и чемпион Азиатских игр, участник трех Олимпийских игр.

Андрей Ергучев — мастер спорта международного класса, чемпион Азиатских игр, многократный победитель и призёр регат национального значения, участник Олимпиады в Рио.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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