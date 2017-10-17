Цена на бензин должна упасть — министр энергетики

Министр энергетики Канат Бозумбаев поделился своим мнением с журналистами во вторник, 17 октября

— Российский бензин дороже казахстанского, его цена по Казахстану может быть 171 тенге. Поэтому мы договорились с крупными сетевыми компаниями о том, что мы будем отправлять пропорциональные импорту объемы бензина, для того, чтобы они выравнивали цены. Мы считаем, что средняя цена в конце октября — начале ноября должна составить 160-161 тенге за литр, — сказал Канат Бозумбаев в кулуарах после заседания правительства РК. Об этом сообщает Казинформ.

Он в очередной раз объяснил высокую цену на бензин необходимостью импорта из соседней страны.

— Цена высокая, но без этого роста мы не завезем бензин в Казахстан. В октябре доля российского бензина должна составить около 40%, в ноябре мы предполагаем ее снижение до 30%, в декабре — ниже 20%, — сказал Бозумбаев.

Министр также пообещал, что в ближайшее время дефицита бензина не предвидится.

— Мы предполагаем, что на двух крупных НПЗ — Атырауском и Шымкентском — и на АО «Конденсат» будет выработано 170 тысяч тонн бензина марки АИ-92, кроме того крупные компании заключили договора с российскими нефтяными компаниями на более чем 100 тыс. тонн, — заключил он.