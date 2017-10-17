Назначен новый заместитель акима ЗКО
17 октября аким области Алтай Кульгинов представил своего нового зама активу региона. Габидолла Оспанкулов стал помощником акима по социальным вопросам.
Габидолле Оспанкулову 36 лет. Родился он в Шымкентской области, Ленгерский район аул Коксаек. Габидолла Оспанкулов женат, воспитывает двоих детей.
Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. Также в 2015 получил степень магистра в университете Бирмингема (Великобритания) по специальности «Государственное управление».
Трудовой стаж:
Помощник юриста ТОО «Евразия Консалтинг»
Помощник депутата Сената Парламента Республики Казахстан
Главный консультант Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан
Заведующий сектором Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте
Заместитель акима города Экибастуза
Директор Департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК
Начальник управления административной и правовой работы Комитета по контролю в сфере образования и науки
Директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан
Председатель Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки Республики Казахстан
Директор Департамента молодёжной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК
Также в 2002 году Габидолла Оспанов был лидером молодёжного крыла Республиканского гражданского движения «За правовой Казахстан».
Мария Мельникова