Сельского акима ЗКО привлекли к ответственности за списание топлива

Личный трактор жены акима за сутки «съел» 800 литров государственной солярки.

В сентябре текущего года аким Мерейского сельского округа был привлечён к дисциплинарной ответственности за списание 800 литров дизельного топлива, которое антикоррупционное агентство признало нелегальным.

— 800 литров топлива было списано для трактора, — рассказал Болат Исаков, руководитель Департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО, – который принадлежит супруге акима Ташимова. Дизельное топливо было списано для проведения противопожарных действий в конце октября прошлого года. Мы посчитали, что в конце октября угроза пожаров уже миновала. Также стоит отметить, что солярка была списана на один трактор в один день. По нормативам, мы посчитали, что, если один трактор будет работать без перерыва 24 часа, он может сжечь только 139 литров топлива.

По итогам рассмотрения дела, аким округа Ташимов был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Мария Мельникова