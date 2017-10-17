В Уральске дорожники обвиняют руководителя отдела автодорог в злоупотреблении служебными полномочиями

Глава фирмы «Астрадор» Владимир Вислин утверждает: его фирма потеряла 5 миллионов тенге, из-за того, что он доверился руководителю городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрату Мухамбеткалиеву. Тот попросил его внедрить при ремонте дорог дорогостоящую технологию, по которой пишет научную работу, а потом отказался оплачивать этот ремонт.

Речь идёт о 100 метрах дороги по улице Кулагер, которые в мае 2017 года отремонтировало ТОО «Астрадор».

Вместе с Владимиром Вислиным, мы выехали на экспериментальную дорогу по улице Кулагер. Бетонное покрытие дороги здесь уже покрылось сетью трещин.

— Обидно, что у руководства в нашем ЖКХ стоят люди, которые ничего не смыслят в ремонте дорог. Они предлагают технологии, которые абсолютно не подходят для нашего климата, — говорит дорожник. – У нас сырость и дожди осенью и весной. А бетон неэластичный, он реагирует на воду моментально и разрушается.

Так, как же получилось, что дорожник с большим опытом работы (общий стаж в дорожной сфере у Владимира Вислина — 35 лет) оказался втянутым в эксперимент по бетонированию городских дорог?

— В апреле 2017 года я выиграл тендер на текущий ремонт дорог в Уральске, – рассказывает глава «Астрадора». – Стал заниматься ямочным ремонтом дорог по городу. А в мае меня на приём пригласил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ и сказал, что при ремонте дорог нужно использовать новые технологии, и поэтому он предлагает на опытном участке дороги по улице Кулагер (посёлок Зачаганск) использовать стабилизатор грунта «ANT». Препарат очень дорогой. Один литр этого препарата стоит 14 500 тенге, а на дорогу нужен не один десяток литров этого стабилизатора грунта. Я согласился, потому что он обещал компенсировать все затраты. И конфликтовать со своим заказчиком мне тоже не хотелось. Как сказал Мухамбеткалиев, я передал 1 миллион тенге директору ТОО «М-Проект Астана» Рахиму Баянову для закупки стабилизатора грунта. И мы сделали 100 метров дороги по улице Кулагер новым методом, затратив 5 миллионов тенге. По старой технологии, на ту же дорогу мы затратили бы денег в 2,5 раза меньше.

Когда руководитель «Астрадора» при встрече с Мухамбеткалиевым спросил о том, как будут компенсированы его затраты на дорогу, отремонтированную по-новому методу, тот предпочёл отмолчаться. А коллеги главного спеца по городским автодорогам подсказали, что Кайрат Мухамбеткалиев пишет научную работу по применению новых технологий в ремонте дорог, для этого ему и нужны эксперименты со стабилизатором грунта «ANT».

— Когда в очередной раз мы встретились в кабинете Мухамбеткалиева, он предложил продолжить ремонтировать дороги в городе по новой технологии, но я не согласился, — вспоминает Владимир Вислин. — Потому что это слишком дорого, и, вообще, — мы занимаемся ямочным ремонтом дорог, а не капитальным строительством.

Чуть позже Владимир Вислин выслал официальное письмо на имя Кайрата Мухамбеткалиева с просьбой оплатить экспериментальный ремонт дорог, не учтённый в общей тендерной документации.

Однако ответ начальника отдела пассажирского транспорта и автодорог поверг его в шок. Оказывается, делать дорогу по новой высокозатратной технологии было его личной инициативой, и платить за это отдел ЖКХ города не собирается.

Дополнительно Владимир Вислин подал заявление на имя прокурора города, чтобы тот проверил законность просьбы Кайрата Мухамбеткалиева к руководству ТОО «Астрадор» сделать за свой счёт 100 метров экспериментальной дороги, за которую теперь никто не хочет платить.

Однако разбираться в ситуации прокуроры не стали, сославшись на то, что они стоят на страже только здоровья и безопасности граждан. Они переслали заявление главы «Астрадора» на имя акима города Мурата Мукаева и в антикоррупционную службу по ЗКО.

Ждать, когда же в акимате решат, платить или не платить за экспериментальные метры отремонтированной по-новому дороги, Владимир Вислин не намерен. Он планирует подать иск в суд, чтобы взыскать 5 миллионов тенге с Кайрата Мухамбеткалиева.

Людмила КАЛАШНИКОВА, фото Рауль Упоров