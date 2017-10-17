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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
194 ЗКО / Картина дня

В ЗКО растет число переоборудованных авто «под газ»

Если в 2015 году автомобилей с газовым оборудованием было зарегистрировано всего 1067, то в 2016 году их число выросло до 4544. А за прошедшие месяцы 2017 года перешли «на газ» 4071 автолюбитель.

Иллюстративное фото

Об этом сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.

— На данный момент в области зарегистрировано 12468 транспортных средств с установкой газобаллонного оборудования, — отметили в ДВД. — За 10 месяцев этого года — 4017, за 2016 год -4544, за 2015 год — 1067 автомашин.

Также, в департаменте рассказали, куда нужно обратиться водителю, решившему переоборудовать свое авто «под газ».

-Нужно обратиться с письменным заявлением: жителям районов — в управление административной полиции, уральцам — управление внутренних дел. При себе необходимо иметь копию удостоверения личности владельца авто и копию свидетельства о регистрации авто, — объяснили в ДВД.

Затраты на регистрацию переоборудованного автомобиля включают в себя следующие сборы: за перерегистрацию – 567 тенге, за выдачу свидетельства о регистрации – 2836 тенге, в случае замены гос.номеров – 6353 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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