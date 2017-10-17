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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
29 ЗКО / Картина дня

Волк напал на подростка в ЗКО

В селе Талдыкудук Казталовского района на мальчика 2004 года рождения напал волк. С укушенной раной бедра подросток доставлен в больницу. Состояние его на сегодняшний день удовлетворительное.

Иллюстративное фото

— 14 октября утром 8-классник выводил скот на выпас, — сообщил пресс-секретарь облздрава Саламат Ералин. – В сарае подросток заметил, как ему показалось, собаку. Значения этому мальчик не придал, но волк неожиданно напал на подростка.

Мальчику удалось спастись, забравшись на крышу сарая. На помощь подростку пришли взрослые. Мальчика доставили в Жалпакталскую районную больницу, где ему оказали первую помощь и сделали укол от бешенства. Сейчас мальчик находится на амбулаторном лечении.

Этот факт зарегистрирован в книге учёта информации ДВД, сообщили в пресс-службе ДВД области. Также нам сообщили, что последний раз случай нападения волка на человека в области был зафиксирован в 2015 году.

Мария Мельникова

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