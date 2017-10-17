«Возможно, пострадавшего скрывают» — управление здравоохранения

В управлении здравоохранения области не подтвердили госпитализацию мужчины, упавшего со второго этажа на железные прутья, сообщил Тengrinews.kz

«Пострадавший не поступал в медицинские учреждения. Возможно, его скрывают», — заявил пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Саламат Ералин.

Пресс-секретарь департаменте по чрезвычайным ситуациям ЧС Нургуль Муканова сообщила, что несчастный случай произошел в микрорайоне «Астана», возле кафе «Бавария». Здесь строится магазин. «Сотрудник ТОО «Фасад-строй» оступился и упал на забор со второго этажа. Сейчас он госпитализирован», — сообщила пресс-секретарь ДЧС ЗКО Нургуль Муканова. В то же время факт госпитализации не подтвердили в медицинских учреждениях города. В социальных сетях распространяется сообщение о том, что Кайрену Балмудину срочно нужна кровь для переливания.

Тengrinews.kz