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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
801 ЗКО / Картина дня

«Возможно, пострадавшего скрывают» — управление здравоохранения

В управлении здравоохранения области не подтвердили госпитализацию мужчины, упавшего со второго этажа на железные прутья, сообщил Тengrinews.kz

«Пострадавший не поступал в медицинские учреждения. Возможно, его скрывают», — заявил пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Саламат Ералин.

Пресс-секретарь департаменте по чрезвычайным ситуациям ЧС Нургуль Муканова сообщила, что несчастный случай произошел в микрорайоне «Астана», возле кафе «Бавария». Здесь строится магазин. «Сотрудник ТОО «Фасад-строй» оступился и упал на забор со второго этажа. Сейчас он госпитализирован», — сообщила пресс-секретарь ДЧС ЗКО Нургуль Муканова. В то же время факт госпитализации не подтвердили в медицинских учреждениях города.  В социальных сетях распространяется сообщение о том, что Кайрену Балмудину срочно нужна кровь для переливания.

Тengrinews.kz

3 комментария
  1. Прохожий says:
    17 октября 2017 в 21:35

    с такими травмами скрыть человека сложно

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  2. Сергей says:
    17 октября 2017 в 21:39

    Как в лучших детективах!

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