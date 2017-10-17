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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
41 ЗКО / Картина дня

Юные теннисисты ЗКО выиграли две «бронзы» на Чемпионате страны

Спортсмены нашей области стали призерами Чемпионата Казахстана по настольному теннису.

Фото предоставлено тренерами по настольному теннису.

Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2004 года рождения и моложе проходит в эти дни в Караганде. В соревнованиях принимают участие сильнейшие теннисисты со всей страны.

Уже в первые дни чемпионата западноказахстанские спортсмены показали высокие результаты в командных выступлениях. Так, бронзовыми призерами среди девочек стали Дильназ Серикалиева, Аружан Ильяс, Аружан Бекиш и Лейла Шаухарова. Наши спортсменки уступили командам Южного Казахстана (1-е место) и Караганды (2-е место).

Также среди юношей бронзовые медали завоевала команда ЗКО в составе Нурдаулета Нугай, Дамира Мэлсова, Болата Ниеткалиева. Первое место здесь заняла команда Караганды, второе – Астаны.

Как отметили тренеры юных западноказахстанских спортсменов Сарвар Назарова и Гулчехра Хусейнова, чемпионат еще продолжается. Впереди у теннисистов — личные выступления.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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