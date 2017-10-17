Юные теннисисты ЗКО выиграли две «бронзы» на Чемпионате страны

Спортсмены нашей области стали призерами Чемпионата Казахстана по настольному теннису.

Чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2004 года рождения и моложе проходит в эти дни в Караганде. В соревнованиях принимают участие сильнейшие теннисисты со всей страны.

Уже в первые дни чемпионата западноказахстанские спортсмены показали высокие результаты в командных выступлениях. Так, бронзовыми призерами среди девочек стали Дильназ Серикалиева, Аружан Ильяс, Аружан Бекиш и Лейла Шаухарова. Наши спортсменки уступили командам Южного Казахстана (1-е место) и Караганды (2-е место).

Также среди юношей бронзовые медали завоевала команда ЗКО в составе Нурдаулета Нугай, Дамира Мэлсова, Болата Ниеткалиева. Первое место здесь заняла команда Караганды, второе – Астаны.

Как отметили тренеры юных западноказахстанских спортсменов Сарвар Назарова и Гулчехра Хусейнова, чемпионат еще продолжается. Впереди у теннисистов — личные выступления.

Екатерина ЛИТВЯКОВА