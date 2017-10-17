Мужчина хранил у себя дома 402 сайгачьих рога. Суд признал приобретение, хранение и сбыт не законным.

Как сообщает пресс-служба западно-казахстанского областного суда, в суд № 2 Уральска обратилась областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира с иском о взыскании причиненного ущерба. Ранее судом было признано, что житель области причинил ущерб государству в размере 170 миллионов 528 тысяч тенге.

— В суде было установлено, что мужчина незаконно приобрел у неустановленных лиц и хранил у себя дома 402

сайгачьих рога, — говорится в сообщении. — Кроме того, установлено, что он занимался сбытом,

перевозкой, пересылкой частей и дериватов редких видов животных, несмотря на введенный запрет.

Суд удовлетворил исковые требования территориальной инспекции — взыскать с западноказахстанца в доход государства 170 528 400 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА