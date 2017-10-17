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Опубликовано: Вт, Окт 17th, 2017
225 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Житель ЗКО заплатит 170 миллионов за сайгачьи рога

Мужчина хранил у себя дома 402 сайгачьих рога. Суд признал приобретение, хранение и сбыт не законным.

Как сообщает пресс-служба западно-казахстанского областного суда, в суд № 2 Уральска обратилась областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира с иском о взыскании причиненного ущерба. Ранее судом было признано, что житель области причинил ущерб государству в размере 170 миллионов 528 тысяч тенге.

— В суде было установлено, что мужчина незаконно приобрел у неустановленных лиц и хранил у себя дома 402
сайгачьих рога, — говорится в сообщении. — Кроме того, установлено, что он занимался сбытом,
перевозкой, пересылкой частей и дериватов редких видов животных, несмотря на введенный запрет.

Суд удовлетворил исковые требования территориальной инспекции — взыскать с западноказахстанца в доход государства 170 528 400 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Город-2 says:
    17 октября 2017 в 11:10

    УН данное решение суда кажется чересчур суровым.Где он возьмёт такую сумма.Если даже он сам и его семья останутся раздетыми на улице им такой штраф не уплатить.Потом видимо спишут,но это всё решат сами органы

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