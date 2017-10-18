Алиментщики ЗКО отдали детям в 3 раза больше денег, чем в прошлом году

Если за 9 месяцев прошлого года с нерадивых отцов в пользу детей было взыскано 8 миллионов тенге, то за аналогичный период 2017 года – около 25 миллионов тенге.

Об этом корреспонденту «УН» сообщил председатель региональной палаты частных судебных исполнителей Жандос САМАТОВ.

— За 9 месяцев частными судебным исполнителям области было принято 6124 исполнительных документа по взысканию алиментов. Исполнить удалось 997 судебных решения, — рассказал Жандос Саматов. – По этим решениям удалось взыскать около 25 миллионов тенге.

Судоисполнители отмечают, в этом году взыскание алиментов увеличилось в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Так, в региональной палате судоисполнителей за 9 месяцев прошлого года в производстве находилось 1056 исполнительных листков, по которым были исполнены только 106. Задолженность была взыскана на сумму 8 миллионов тенге.

Кроме того, в этом году судебные исполнители выявили 1526 алиментщиков, которые официально работают. На места их работы направлены постановления для ежемесячного удержания алиментных платежей.

— Для остальных неплательщиков мы принимаем иные меры — наложение ареста на имущество, ограничение выезда на пределы Казахстана, ограничение на водительские права, — сказал Саматов. – Также, нами направлены документы по привлечению должников к административной и уголовной ответственности.

Екатерина ЛИТВЯКОВА