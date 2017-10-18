Атамбаев сделал новое заявление о Казахстане. Прямая речь

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил с очередным заявлением о Казахстане и президенте страны Нурсултане Назарбаеве. С новой речью он выступил, вручая президентскую стипендию лучшим студентам 2016-2017 годов в Бишкеке. Kazday предлагает расшифровку заявления.

Сегодня мы видим проблемы на кыргызско-казахской границе. Некоторые руководители Казахстана вообще говорят, что все транспортные пути, торговые пути из Кыргызстана идут только через Казахстан. Это не правда.

У Кыргызстана есть и другие соседи, которые тоже раньше пытались на нас давить. Я помню, как при Каримове нам отключали на юге газ и свет на полгода. Но у нас теперь другие отношения с тем же Узбекистаном, население которого в два раза больше, чем население Казахстана. И у нас прекрасные отношения с великим Китаем, с Таджикистаном. И, конечно же, Кыргызстану надо искать другие пути сбыта своих товаров, другие рынки. Я думаю, мы это найдём.

На самом деле, Кыргызстан отрезают от России. Я думаю, президент Казахстана даже не подозревает об этом. Он, конечно же, верит своему окружению. Окружение президента Назарбаева – это олигархи.

Кыргызстан отрезают от России. Я думаю, президент Казахстана даже не подозревает об этом.

Казахские миллиардеры, которые думают не про Казахстан, и не о Назарбаеве, а о своём будущем. Потому что их счета – миллиардные – все в западных банках, которые контролируются, конечно же, через валютную систему США. И у них сейчас одна задача, чтобы как-то угодить, и когда будет смена власти в Казахстане, с ними не поступили, как с семьёй Каримова, который обидел в своё время США, вывел базу, и миллиарды долларов были арестованы. Вот и вся задача у них.

У них сейчас одна задача, чтобы как-то угодить, и когда будет смена власти в Казахстане, с ними не поступили, как с семьёй Каримова

И, наверное, был не прав, когда эмоциально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я. И проблем, наверное, больше. Но задача олигархической власти Казахстана совершенно другая.

Наверное, был не прав, когда эмоциально говорил про президента Назарбаева.

Я об этом в эти дни думал, видимо, не зря последнее решение, посмотрите, о переходе Казахстана с кириллицы на латиницу – это отрезание от России. Это совместные учения военных Казахстана и морпехов США на границе России. И сегодня мы видим, не сегодня, последние несколько лет, действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза.

Последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза.

И выборы в Кыргызстане наглядно показали, что олигархи Казахстана, и агенты влияния Госдепа в Кыргызстане, все НПО, получающие деньги, они вдруг объединились, и Утемуратовы различные, и наши Байсаловы, Отунбаевы, НПО различные, Жакуповы – объединились. И больше того это прорвалось, когда один из тяжеловесов США Майкл Макфол – это бывший специальный помощник президента США, был несколько лет назад Чрезвычайным и полномочным послом в России, у него это прорвалось, он их всех сдал на эмоциях, наверное, такой же эмоциональный, как я. Он сказал: «Плохо, что выбрали Жээнбекова – это плохо для демократии». Если бы выбрали ставленника олигархов Казахстана и Госдепа США – было бы хорошо. Потому что никакая демократия в Кыргызстане и в нашем регионе для США абсолютно не нужна.