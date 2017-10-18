Байдарочник из Уральска стал дважды чемпионом Азии

Уральский спортсмен Андрей Ергучев выиграл два «золота» на чемпионате Азии в китайском Шанхае.

Об этом только что (18 октября) корреспонденту «УН» сообщил сам спортсмен.

-Сегодня мы выиграли две золотые медали! — радуется Андрей Ергучев. — Одну — на байдарке-двойке на дистанции 1000 метров, вторую — на «четвертке» на дистанции 500 метров.

Чемпион сообщает, что казахстанской «двойке» (вместе с ним выступал алматинец Илья Голендов) удалось опередить спортсменов из Ирана и Китая. В «четвертке» наши байдарочники обошли спортсменов из Японии и Узбекистана.

Отметим, что вчера, 17 октября, Андрей Ергучев, выступая в составе казахстанской байдарки-четвертки на дистанции 1000 метров выиграл бронзовую медаль. Еще одну золотую медаль выиграл уральский байдарочник Алексей Дергунов в паре со спортсменом из Астаны.

Чемпионат Азии в Шанхае (Китай) стартовал 15 октября, а завершился сегодня.

-Этот сезон был долгим и плодотворным: с сентября прошлого года трудились. Получается — 13 месяцев, — смеется Андрей. — Было нелегко, но этот труд и наше терпение — того стоят! Мы здорово поработали. Я доволен своим выступлением и таким удачным завершением сезона.

Екатерина ЛИТВЯКОВА