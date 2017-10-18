Испекция труда по ЗКО: «Работодатель мужчины, упавшего на прутья, не сообщал нам об инциденте»

Сейчас выясняется, кто на самом деле являлся работодателем пострадавшего Кайрена Балмулдина, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на заместителя управления по инспекции труда ЗКО .

— Мы узнали о произошедшем несчастье от медицинского учреждения, — говорит заместител. управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов. – Информация поступила только вчера, поэтому специальную комиссию мы еще не создали. Будем работать в этом направлении.

Со слов чиновника, по закону, работодатель должен был немедленно сообщить в инспекцию об инциденте.

Напомним, что вчера, в микрорайоне «Астана», рядом с кафе «Бавария», мужчина, работник ТОО «Фасад строй», оступился и сорвался со второго этажа во время проведения строительно-ремонтных работ. Во время падения мужчина попал на железные прутья забора. Об этом можно прочитать здесь: