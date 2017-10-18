Качество ремонта дороги по улице Жангир хана в Уральске проверит антикоррупционная служба

Это пообещал уральскому активисту Андрею Стариченкову министр МВД РК Калмуханбет Касымов лично в ответ на его жалобу, опубликованную в блоге министра.

Напомним, житель города Уральска Андрей Стариченков (на фото) обратился с письмом на блог министра МВД РК Касымова, в котором указал на то, что дорога по улице Жангир хана (участок от улицы Пугачёва до ул. Азербайджанской) отремонтирована некачественно – асфальт уже сейчас неровный, как «гребёнка», на отремонтированном участке также не заменены дорожные знаки, дублирующие дорожные знаки установлены только по одной стороне дороги.

В своём письме Стариченков высказал мысль, что проведённый некачественный ремонт автодороги по улице Жангир хана наталкивает его на мысль, что в данной ситуации имеет место быть коррупционная составляющая и нецелевое использование бюджетных средств. В связи с этим уральский акивист попросил министра Касымова назначить комплексную проверку по факту ремонта автордороги по луице Жангир хана в городе Уральске, и при подтверждении данных фактов выявить виновных и привлечь их к ответственности согласно законодательству РК.

Вчера, 17 октября. Калмухаенбет Касымов дал ответ в своём блоге Андрею Стариченкову.

«В связи с тем, что указанный вопрос не входит в компетенцию Министерства внутренних дел, Ваше обращение было перенаправлено в Агентство государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан и Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан» — значится в данном ответе.

Людмила КАЛАШНИКОВА