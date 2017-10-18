Полиция Уральска задержала мужчину, который скрылся с места ДТП

41-летний Равиль Исмаилбаев учинил ДТП и скрылся с места происшествия, его удалось задержать и водворить его автомобиль на спецстоянку, — сообщает корреспондент «УН», со ссылкой на заместителя руководителя ДВД ЗКО.

46- летняя Мендыгуль Аккошева попала в ДТП и лежит в областной клинической больнице города Уральска, в ЛОР-отделении.

— Я работаю сама здесь же, в областной больнице, — рассказывает Мендыгуль Аккошева. – 24 сентября мы с коллегой вышли с работы и нас забрал сын коллеги, на машине. Буквально через пять минут, на пересечении улицы Карева и проспекта Достык-Дружбы в нас, сзади врезался автомобиль «KIA RIO». Я сидела на заднем сидении и почувствовала удар. Я сразу же почувствовала себя очень плохо, у меня было состояние шока. Нас на «скорой» привезли в травмпункт.

По словам Мендыгуль Аккошевой, водитель «KIA RIO» скрылся с места происшествия.

— Водитель «KIA RIO» резко развернулся, и уехал по соседней улице ,- говорит женщина. – От удара у него отвалился номер машины. По нему полиция и вычислила хозяина машины.

По словам женщины, полиция долго искала виновника ДТП.

— Мне сказали, что водитель «KIA RIO» брат прокурора Тимурлана Исмаилбаева, — говорит Мендыгуль Аккошева. – Но вот уже больше двух недель его не могут найти. ( Беседа журналиста с женщиной состоялась 10 октября).

Со слов пострадавшей женщины, сейчас ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

— У меня опухла правая сторона лица, врачи говорят, что у меня сотрясение мозга, сломан лабиринт правого уха, я им практически ничего не слышу, — говорит она. – Также врачи диагностировали у меня нервный тик правого глаза, он у меня почти не видит и нарушена координация движения, когда я хожу, у меня уклон походки на правую сторону. Сейчас меня переводят в ЛОР-отделение.

Спустя неделю, ДВД ЗКО ответило на официальный запрос журналистов.

«Сообщаем,что 24 сентября 2017 года в 20.20 часов на пересечении регулируемого перекрестка проспекта Достык – улицы Карева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителей Исмаилбаева Равиля Шамильевича, на автомашине марки «KIA RIO» и Н. Құспан, на автомашине марки «NISSAN PRIMERA», после которого Равиль Исмаилбаев, на автомашине скрылся с места происшествия, — пишет в ответе на журналистский запрос замначальника ДВД ЗКО Багдар Абуов.

В результате ДТП в травмпункт были доставлены пассажиры автомашины «NISSAN PRIMERA».Владельцу автомашины «NISSAN PRIMERA» Н. Құспан причинен материальный ущерб. Размер причиненного ущерба на сегодняшний день неизвестен, так как владелец еще не обращался к оценочным компаниям.»

В этом же письме говорится о том, что ДТП в тот же день было зарегистрировано в КУИ УВД г. Уральска.

— В ходе розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска МПС ДВД ЗКО был задержан водитель автомашины марки «KIA RIO», гражданин Исмаилбаев Равиль Шамильевич 1976 года рождения, — пишет Багдар Абуов. — Автомашина водворена на специализированную стоянку. По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы будет приниматься решение в соответствие законодательством Республики Казахстан.