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Опубликовано: Ср, Окт 18th, 2017
1 315 Главная тема / ЗКО / Картина дня

Стало известно состояние здоровья мужчины из Уральска, упавшего на железные прутья забора

Состояние мужчины расценивается как тяжелое, его прооперировали в городской многопрофильной больнице Уральска, — сообщает корреспондент «Уральской недели», со ссылкой на директора больницы.

фото очевидцев

— Вчера к нам в больницу был доставлен Кайрен Балмулдин, — говорит директор Уральской многопрофильной больницы Арман Калибеков. – Когда его доставили, он был в сознании, в состоянии шока. Наши хирурги вытащили прутья, провели сложнейшие операции и сделали переливание крови. Дефицита крови не возникло, обошлись резервами крови, которые были в больнице.  На данный момент больной находится в реанимационном отделении, его состояние расценивается как тяжелое. Но мы сделаем все возможное, чтобы он выжил.

Какие именно органы были повреждены у Кайрена Балмулдина при падении на штыри Арман Калибеков не сообщает, ссылаясь на врачебную тайну. Однако, по его словам, у мужчины есть родственники, которые дежурят в больнице.

Напомним, что вчера, в микрорайоне «Астана», рядом с кафе «Бавария», мужчина, работник ТОО «Фасад строй», оступился и сорвался со второго этажа во время проведения строительно-ремонтных работ. Во время падения мужчина попал на железные прутья забора. «УН» отслеживает ситуацию.

 

2 комментария
  1. нурлан says:
    18 октября 2017 в 10:10

    «Пострадавший не поступал в медицинские учреждения. Возможно, его скрывают», — заявил пресс-секретарь Управления здравоохранения ЗКО Саламат Ералин.
    надо привлечь его за дезинформацию!!!!!!!!!!!

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  2. ЛЮГЕР ПАРАБЕЛЛУМ says:
    18 октября 2017 в 10:19

    ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ !

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