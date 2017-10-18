Стало известно состояние здоровья мужчины из Уральска, упавшего на железные прутья забора

Состояние мужчины расценивается как тяжелое, его прооперировали в городской многопрофильной больнице Уральска, — сообщает корреспондент «Уральской недели», со ссылкой на директора больницы.

— Вчера к нам в больницу был доставлен Кайрен Балмулдин, — говорит директор Уральской многопрофильной больницы Арман Калибеков. – Когда его доставили, он был в сознании, в состоянии шока. Наши хирурги вытащили прутья, провели сложнейшие операции и сделали переливание крови. Дефицита крови не возникло, обошлись резервами крови, которые были в больнице. На данный момент больной находится в реанимационном отделении, его состояние расценивается как тяжелое. Но мы сделаем все возможное, чтобы он выжил.

Какие именно органы были повреждены у Кайрена Балмулдина при падении на штыри Арман Калибеков не сообщает, ссылаясь на врачебную тайну. Однако, по его словам, у мужчины есть родственники, которые дежурят в больнице.

Напомним, что вчера, в микрорайоне «Астана», рядом с кафе «Бавария», мужчина, работник ТОО «Фасад строй», оступился и сорвался со второго этажа во время проведения строительно-ремонтных работ. Во время падения мужчина попал на железные прутья забора. «УН» отслеживает ситуацию.