В Уральске сорвалась встреча Департамента Юстиции ЗКО с адвокатской коллегией

17 октября в 18.00 в Департаменте Юстиции по ЗКО должна была состояться встреча с молодыми адвокатами коллегии, стаж которых не превышает 2 лет. Основной темой должно было стать разъяснение новых законопроектов, которые уже успели стать причиной недовольства адвокатов со всего Казахстана.

В 18.00 конференц-зал в здании юстиции все ещё пустовал. И через полчаса эта ситуация не изменилась.

— Вот видите, никого нет, хотя были должным образом уведомлены. Департамент юстиции уполномочен вести разъяснительные работы с адвокатами, поэтому мы обязаны это делать. Как они, вот, могли не придти? Теперь придется переносить. Встреча все равно должна состояться, — прокомментировал ситуацию Хамидулла КУСТАВЛЕТОВ.

В свою очередь Руслан ШАГАТАЕВ, и.о. председателя Коллегии адвокатов ЗКО пояснил, что приглашение от Департамента юстиции было получено накануне и вызвало массу вопросов.

— Подобная форма работы с адвокатами — незаконна. Почему на встречу приглашают только молодых специалистов? Это вполне можно расценивать как способ воздействия на неопытных сотрудников, с целью противопоставления и разделения мнений новичков и опытных юристов. Пригласили бы всех, почему нет? Собственно, об этом мы и сообщили в ответном письме, которое отправили сегодня, 17 октября. А еще напомнили о финансовом долге Департамента юстиции перед Коллегией адвокатов ЗКО. и поинтересовались, почему в разговорах со СМИ они этот долг отрицают. Да и потом, что это за уведомление такое, за день? Не может адвокат перепланировать свой день за такой короткий период времени. Вот и не успел никто. — сказал г-н Шагатаев.

Напомним, что ранее уже публиковалась информация о задолженности Департамента юстиции по ЗКО перед Коллегией адвокатов, а также об отношении адвокатов к новому законопроекту.

Нана ИКСАНОВА