В Уральске задержали 18-летнюю мошенницу, промышлявшую в соцсетях детскими вещами

Юная последовательница Остапа Бендера находила в интернете молодых мамочек, которым предлагала оптом недорогие детские вещи. За свои услуги девушка просила перечислять деньги в терминал «Каспи кошелёк», а потом… пропадала вместе с деньгами.

Как сообщила «УН» пресс-служба ДВД ЗКО, за сентябрь мошеннице, которая в соцсетях называла себя «Еленой», удалось собрать несколько десятков заказов.

На данный момент заявление в полицию по факту мошенничества в отношении «Елены» подали 20 жительниц Уральска. Все эти женщины хотели при её помощи хотели приобрести одежду для своих малышей, и оплатили её услуги через тот самый терминал «Каспи кошелёк», но в итоге остались без денег и желаемого товара.

В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники криминальной полиции УВД г.Уральска задержали подозреваемую 1999 г.р.. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.190 ч. 2 УК РК (Мошенничество). Ведётся расследование.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что на удочку «Елены» попались не менее 100 женщин, состоявших в группе «Мамочки Уральска вместе» в сети «Инстаграмм» (не у всех из них есть чеки на оплату товара, поэтому подать заявление в полицию на мошенницу они не могут). Девушка Лена сама написала им в группу, что она занимается доставкой детских вещей по оптовым ценам, но нужно при этом брать всю «линейку» вещей, и предложила скидывать заказы на её номер через Whats App. Оплату она требовала вперед. И мамочки Уральска оплачивали свои заказы через киви-кошелек или «Каспи банк».

По подсчётам обманутых клиенток «Елены», они перечислили ей почти миллион тенге.

Людмила КАЛАШНИКОВА