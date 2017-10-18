В ЗКО завод по производству АИ-92 работает меньше чем вполовину заявленной мощности

Основной причиной неполной загрузки завода руководство АО «Конденсат» называет отсутствие рентабельного сырья для переработки.

— Наш завод простаивает две-три недели в каждом месяце. Мы простаиваем и сейчас, — сообщил корреспонденту «УН» член Совета директоров АО «Конденсат» Фарид БАХТИОЗИН. – В Казахстане, доля сырья, добываемая недропользователями для внутреннего рынка, составляет 15%, которые распределяются между тремя крупными заводами в Атырау, Шымкенте и Павлодаре. Остальное продаётся по экспортной цене, а покупка по этой стоимости на данный момент для нас невозможна – стоимость АИ-92 составила бы 200 тенге за литр. Существует договор между нами и КПО, где отсутствуют гарантии и карачаганакское сырьё поставляется на наш завод только в связи с ремонтными или технологическими операциями на месторождении, с краткосрочным уведомлением о возможности такой поставки со стороны КПО. Подобные технологические поставки в 2017 году составили всего 1,5% от мощности нашего завода. Имея техническую возможность производства АИ-92 около 15 000 тонн в месяц, мы ни разу не достигли этого показателя. Наибольшее количество бензина мы смогли произвести только в августе 2017 г. и оно составило чуть более 9 000 тонн. Каких-либо поставок сырья КПО за счёт доли Республики в Карачаганакском проекте мы не имеем.

— Если говорить о проблемах Казахстанского рынка нефтепродуктов, важно отметить, что все отечественные производители данного топлива и, конечно наш завод, поставлены в неравные условия работы по сравнению с российскими производителями. В настоящий момент, импортёрам российского бензина даны значительные льготы при его ввозе в Казахстан. Так, например акциз на оптовую реализацию бензина в РК для казахстанского производителя составляет 10 500 тенге за тонну, а при ввозе из РФ — 4 500 тенге за тонну. лицензия на оптовую реализацию летнего дизельного топлива для казахстанского производителя составляет 9 300 тенге/т, а при импорте из РФ — 540 тенге/т. Это приводит к снижению конкурентности внутреннего производства и уменьшает объёмы производства в целом, – сказал Фарид Наильевич.

В ближайшем будущем АО «Конденсат» надеется решить вопрос обеспечения своего нефтеперерабатывающего завода сырьём с помощью Министерства энергетики и Акимата ЗКО.

Нана ИКСАНОВА